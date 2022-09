Calciomercato Roma, Spalletti KO: contratto di quattro anni

Calciomercato Roma, Tiago Pinto si assicura un nuovo colpo a zero. Concorrenza del Napoli sconfitta e contratto pronto per quattro anni.

La Roma ha trovato la prima sconfitta stagionale, nella disfatta della Dacia Arena. Il 4-0 con cui l’Udinese si è sbarazzata della squadra giallorossa ha mostrato tanti passi indietro dopo le prime uscite in campionato. Troppi errori individuali sono stati decisivi nel tonfo in terra friulana, ora è il momento di concentrarsi sull’esordio in Europa League. Giovedì pomeriggio la squadra giallorossa esordirà sul campo del Ludogorets, in Bulgaria. Ma i riflettori continuano ad essere accesi anche su Tiago Pinto, il general manager è ad un passo dalla chiusura di un nuovo colpo a parametro zero.

E’ stata una sessione estiva vissuta ad alti ritmi per Tiago Pinto, attivissimo sia in entrata che in uscita in casa giallorossa negli ultimi mesi. Sul fronte dei nuovi innesti il general manager si è distinto per la capacità di chiudere colpi a parametro zero, da Nemanja Matic a Paulo Dybala, fino al ‘Gallo’ Belotti. In attesa di ritrovare il campo, per la prima giornata del girone C di Europa League, il general manager sembra aver chiuso un nuovo colpo a costo zero, è pronta la firma su un contratto di quattro anni nella prossima finestra di calciomercato di riparazione.

Calciomercato Roma, chiuso il colpo a zero: firma per quattro anni

In attesa di capire se dal fronte degli svincolati si possa pescare un occasione nell’immediato, Tiago Pinto brucia le tappe in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com il general manager della Roma avrebbe praticamente chiuso il colpo Ola Solbakken. L’attaccante norvegese lascerà il Bodo-Glimt a parametro zero e la concorrenza del Napoli di Luciano Spalletti non fa più paura. Secondo il sito è pronto un contratto di quattro anni per il calciatore scandinavo, che si mise in mostra lo scorso anno in Conference League brillando proprio contro la Roma. La firma sul nuovo contratto potrebbe arrivare a strettissimo giro, già le prossime settimane possono essere decisive per la stesura nero su bianco del nuovo colpo a parametro zero messo a segno da Tiago Pinto.