Roma, ora è ufficiale: sentenza Nazionale con elogio a Mou

Arriva la sentenza Nazionale in casa Roma, ora è ufficiale la scelta. Non manca l’elogio a Josè Mourinho, direttamente dal commissario tecnico.

La Roma è reduce da una doppia sconfitta consecutiva che ha ridimensionato non poco le ambizioni della squadra di Josè Mourinho. I giallorossi, dopo una partenza convincente, caratterizzata da tre vittorie ed un pareggio in casa della Juventus, sono reduci da una doppia sconfitta. Ora tutte le attenzioni sono focalizzate sulla terza trasferta consecutiva, in programma lunedì sera allo stadio Castellani di Empoli. Nel frattempo arriva una grossa novità per un calciatore in rosa, ecco la sentenza ufficiale sulla Nazionale con il pubblico elogio allo Special One.

La Roma è chiamata ad invertire la rotta ed alzare immediatamente la testa dopo due sconfitte consecutive. La gara della Dacia Arena, e quella più recente sul campo del Ludogorets, hanno mostrato tanti passi indietro per la squadra giallorossa. La sfortuna ed i tanti errori individuali hanno fatto maturare due sconfitte consecutive che rischiano di abbattere il morale della truppa giallorossa. Ecco perchè la prossima trasferta, in programma lunedì sera in casa dell’Empoli, assume un valore decisamente importante. In attesa della prossima trasferta giunge una grossa novità in casa giallorossa, riflettori puntati su Roger Ibanez.

Roma, ora è ufficiale: sentenza Nazionale con elogio a Mourinho

Il difensore brasiliano è stato ufficialmente convocato dalla Nazionale verde-oro guidata da Tite. A lungo si era dibattuto di una possibile convocazione con la Nazionale italiana, ma ora non ci sono più dubbi. Il commissario tecnico della Seleção ha scelto il numero 3 giallorosso per le sfide amichevoli contro Ghana e Tunisia, in programma il 23 e il 27 settembre. Il difensore classe’98 è in compagnia del terzetto arretrato della Juventus, anche Bremer, Danilo ed Alex Sandro sono stati convocati dal ct. Lo stesso Tite ha elogiato il lavoro di Mourinho, ecco le parole riguardo la convocazione di Roger Ibanez, riportate dal sito Gazetaesportiva.com: “Abbiamo parlato con i tecnici delle giovanili e guardato le sue partite. Ho contattato anche Mourinho che è stato di grande aiuto. Ibanez può giocare sia con una linea a 3 che a 4, a volte anche terzino. La sua crescita è fondamentale”