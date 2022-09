Calciomercato Roma, i compagni sono stati già avvisati della scelta del calciatore. Ecco il sorpasso che può cambiare le carte in tavola.

La Roma è attesa dalla terza di tre gare consecutive lontano dallo stadio Olimpico. La gara contro l’Empoli di lunedì sera assume un valore decisamente importante per la squadra di Josè Mourinho. La Roma è infatti reduce da due sconfitte di fila, una in campionato ed una in Europa League. Doppio passo falso che obbliga la squadra giallorossa ad invertire la marcia nell’immediato, mentre non si è ancora chiusa del tutto la suggestione per un colpo tra gli svincolati in difesa per Tiago Pinto. In ottica calciomercato arriva un importante aggiornamento dall’Inghilterra, la scelta del nuovo club sembra ormai decisa e comunicata.

La Roma tornerà in campo nel posticipo della sesta giornata di Serie A. La squadra giallorossa è a caccia di vendetta dopo due passi falsi consecutivi, l’appuntamento è allo stadio Castellani di Empoli, lunedì sera. I tifosi giallorossi sono pronti ad un nuovo esodo, mentre Josè Mourinho deve fare i conti con un nuovo stop per problemi fisici, stavolta è toccato a Nicola Zakewski. Le attenzioni dell’immediato sono rivolte al campo, ma dando uno sguardo al calciomercato invernale c’è uno scenario che cambia considerevolmente dal campionato inglese.

Calciomercato Roma, compagni avvisati: scelto il nuovo club

Riflettori puntati sul brasiliano Douglas Luiz, centrocampista dell’Aston Villa. Il contratto del calciatore è in scadenza nel 2023 e più volte è stato accostato alle mire giallorosse in Serie A, ma anche a quelle del Milan. Secondo quanto rivelato dal sito Footballinsider247.com però il centrocampista avrebbe già dato la sua preferenza all’Arsenal. La squadra londinese ha cercato di soffiare il brasiliano alla concorrenza nelle scorse settimane, senza mai arrivare a soddisfare le richieste economiche dei Villains. Ora, in vista della finestra invernale, può arrivare l’accordo per il passaggio a zero a Londra, sponda Gunners. Lo stesso calciatore avrebbe già confidato ad amici e compagni la sua scelta di sposare il progetto Arsenal, al momento club in vetta solitaria in Premier League.