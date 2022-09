Calciomercato Roma, corsa contro il tempo per la firma che cambierebbe tutto. Avviati i contatti per il dietrofront radicale, ecco i dettagli.

Questa sera la Roma chiuderà la sesta giornata di Serie A, sul campo dell’Empoli. La squadra di Josè Mourinho è chiamata a rialzarsi dopo due sconfitte consecutive, ed il tecnico portoghese ritrova Nicolò Zaniolo tra i convocati. Non saranno della gara invece Nicola Zalewski e Rick Karsdorp, oltre agli infortunati di lungo corso. In attesa di ritrovare il campo da gioco, per la terza trasferta consecutiva nel giro di una settimana, c’è un cambio di scenario importante in chiave di calciomercato. Sono partiti i discorsi per un rinnovo di contratto biennale, cambia tutto per Tiago Pinto e non solo.

Sono passati oltre dieci giorni dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato in Serie A. Mentre il campionato italiano entra nel vivo, non mancano anche quest’anno polemiche intorno a Var e classe arbitrale, il calciomercato continua ad evolversi. In vista della finestra di riparazione invernale si accendono i riflettori sui possibili colpi a parametro zero, must della sessione estiva giallorossa. Tiago Pinto ha pescato a costo zero i vari Svilar, Matic, Dybala ed infine Belotti. Mentre per un nuovo centrocampista, a lungo accostato alle mire di Mou e Pinto, si registra un cambio di scenario repentino.

Calciomercato Roma, corsa contro il tempo per la firma: dietrofront radicale

Fari puntati su Houssem Aouar, centrocampista francese di origini algerine in forza al Lione. Il classe ’98 quest’estate è stato accostato a più riprese ad un passaggio in Serie A, recentemente anche la Juventus sembrava pronta ad un assalto a gennaio. Mentre si profila un testa a testa tra Mourinho ed Allegri per un nuovo colpo a parametro zero in Serie A c’è un’importante novità dalla Francia sul centrocampista. Secondo quanto scritto su Twitter da Santi Aouna (Footmercato.net), l’Olympique Lione potrebbe presto avviare i contatti per un rinnovo biennale del centrocampista. Una sorta di corsa contro il tempo, per convincere Aouar alla firma che dovrebbe arrivare entro dicembre. Se il calciatore non dovesse rinnovare nella finestra invernale sarebbe libero di siglare l’accordo a parametro zero con la nuova maglia.