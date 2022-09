Calciomercato Roma, ammutinamento fallito: firma imminente

Calciomercato Roma, grande novità per uno dei tanti obiettivi accostati ai giallorossi. Dopo la ‘tempesta’ regna il sereno, ora il rinnovo è vicino.

La Roma tra poche ore tornerà in campo, per la terza gara consecutiva lontano dallo stadio Olimpico. La squadra giallorossa sarà impegnata allo stadio Castellani, contro l’Empoli di Zanetti. Josè Mourinho cerca risposte dai suoi calciatori, dopo il doppio passo falso consecutivo dei giorni scorsi. Ancora una volta ad accompagnare la compagine giallorossa sarà una marea di tifosi, mentre giungono novità importanti dal fronte del calciomercato in Serie A. L’ammutinamento non ha avuto esito, ora la firma è ad un passo.

La Serie A è arrivata alla sesta giornata, a completare il tabellone manca solo la trasferta della Roma sul campo dell’Empoli. Gara fondamentale per la squadra di Josè Mourinho, reduce da una doppia sconfitta esterna. La trasferta in terra toscana è l’occasione per ritrovare certezze smarrite nelle ultime uscite, a partire da Nicolò Zaniolo, aggregato alla trasferta dopo l’infortunio alla spalla rimediato contro la Cremonese. In attesa della gara c’è una novità importante a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo, ammutinamento fallito e rinnovo sempre più vicino in Serie A.

Calciomercato Roma, ammutinamento fallito: Lukic a un passo dal rinnovo

Fari puntati su Sasa Lukic, numero 10 del Torino. Il centrocampista serbo è stato una delle sorprese dello scorso campionato in casa granata, chiudendo la stagione da capitano. In seguito, all’alba dell’esordio stagionale contro il Monza, decise di ammutinarsi e comunicò all’allenatore di non voler giocare. Il suo nome venne accostato con insistenza anche alla Roma, che cercava all’epoca rinforzi proprio a centrocampo. Oggi le cose sono cambiate e, nonostante abbia perso la fascia da capitano, Lukic sembra tornato integralmente al centro del progetto Toro. A conferma di ciò , quest’oggi Tuttosport parla di rinnovo imminente per il centrocampista serbo. Secondo il quotidiano sportivo la firma del calciatore potrebbe arrivare a stretto giro di posta, la richiesta dell’entourage di Lukic è di 1.8 milioni netti a stagione ed il club di Urbano Cairo sembra vicino all’accordo totale per la firma.