Nuovo retroscena di calciomercato in casa Roma. Dalla Francia arriva una conferma pesante: ecco com’è andata tra il PSG e Josè Mourinho.

La Roma domani sera tornerà a giocare allo stadio Olimpico, ancora una volta tutto esaurito. La squadra giallorossa è reduce dall’importante vittoria di Empoli, era fondamentale ritrovare i tre punti dopo due sconfitte consecutive. Domani sera la Roma tornerà in campo per la seconda giornata di Europa League, possibile il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo dopo l’infortunio. In attesa della gara europea, dalla Francia giunge un importante retroscena sul calciomercato estivo in casa giallorossa.

Josè Mourinho è alla sua seconda stagione sulla panchina della Roma, dopo aver riportato la squadra a vincere un trofeo dopo quattrodici anni. La piazza giallorossa è completamente innamorato del suo condottiero in panchina, i numeri che si fanno registrare allo stadio ne sono la testimonianza. Anche domani sera, in occasione della seconda giornata del girone C di Europa League, lo stadio Olimpico sarà tutto esaurito, attesi oltre 60mila tifosi per cercare un’importante vittoria. Dopo la sconfitta alla prima giornata, sul campo del Ludogorets, ora non ammessi altri passi falsi per conquistare la vetta del girone. In attesa della gara, e della conferenza stampa dello Special One di oggi, dalla Francia giunge una conferma pesante in casa PSG.

Calciomercato Roma, PSG-Mourinho: è andata così

A riportare il retroscena estivo ci ha pensato Le Parisien, secondo cui il Paris Saint-Germain ha bussato alla porta dello Special One questa estate. La società parigina avrebbe scelto in Josè Mourinho il successore ideale dopo la separazione da Pochettino. In particolare il portoghese Campos avrebbe lavorato con insistenza per convincere il connazionale a sposare immediatamente il progetto PSG. Una conferma pesantissima rispetto a quanto era già filtrato nei mesi scorsi. Prima di dirottare le attenzioni su Cristophe Galtier, attuale tecnico del PSG, Campos ha fatto un tentativo per convincere Mou. Tentativo vano e buco nell’acqua per il club transalpino, Josè Mourinho non ha avuto alcun dubbio nello scegliere di proseguire la propria avventura sulla panchina della Roma.