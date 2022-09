Calciomercato Roma, dalla Premier League spunta una nuova ipotesi sul ritorno di Abraham. L’eredità per l’attaccante sarebbe clamorosa.

Continua a fare rumore in patria l’esperienza in giallorosso di Tammy Abraham. La punta inglese, arrivata lo scorso anno dal Chelsea, viene chiamata in causa per raccogliere un’eredità pesantissima. Mentre i Blues di Londra mantengono un diritto di recompra fissato dalla prossima finestra di calciomercato estivo. Ma non c’è solo il club londinese sulle sue tracce, spunta una nuova ipotesi che vede il numero 9 della Roma predestinato ad una sostituzione shock.

Tammy Abraham ha ritrovato la rete sul campo dell’Empoli, ancora una volta la sua marcatura è stata decisiva per il risultato dei giallorossi. La Roma è infatti reduce dalla vittoria di misura del Castellani, ed attesa dal ritorno allo stadio Olimpico questa sera. Alle ore 21 la squadra giallorossa affronterà l’HJK Helsinki, per la seconda giornata del girone C di Europa League. Gara importantissima per la squadra di Josè Mourinho, che ha esordito nella competizione con il passo falso sul campo del Ludogorets. La punta inglese è in ballottaggio con Andrea Belotti, mentre dall’Inghilterra giunge una nuova ipotesi per il futuro dell’attaccante inglese.

Calciomercato Roma, in Inghilterra rivogliono Abraham: eredità choc

Secondo quanto scrive il sito inglese Caughtoffside.com, la Premier League non perde di vista il numero 9 della Roma. La scorsa stagione la stella di Abraham ha brillato nell’attacco giallorosso, e le sirene inglesi sembrano pronte a tornare a suonare per lui in futuro. Oltre al Chelsea, che ha lanciato una sorta di messaggio ufficiale, secondo il portale britannico anche il Manchester United potrebbe fare più di qualche pensierino sul bomber giallorosso. L’eredità che andrebbe a raccogliere è una delle più pesanti. L’eventuale affondo dei Red Devils infatti sarebbe legato alla scadenza del contratto di Cristiano Ronaldo. L’ipotesi resta una suggestione, ed il presente per Tammy Abraham si chiama Roma, la piazza giallorossa si augura di tornare a festeggiare il prima possibile una nuova marcatura del suo numero nove.