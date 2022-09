Calciomercato Roma, dalla Spagna non hanno dubbi. Jorge Mendes sarà decisivo per il colpo a parametro zero, spunta l’ipotesi tradimento.

La Roma è arrivata alla prima sosta nazionali dopo la prima sconfitta casalinga della stagione. La squadra giallorossa si è arresa di misura all’Atalanta, ora è tempo di ricaricare le pile a Trigoria in attesa di un nuovo big match. Al netto dei tanti calciatori partiti per rispondere alla chiamata delle nazionali, con Lorenzo Pellegrini tornato a casa dal ritiro dell’Italia, il Primo ottobre la Roma affronterà un nuovo big match cruciale. La squadra di José Mourinho raggiungerà lo stadio San Siro di Milano per affrontare l’Inter, attualmente al settimo posto in Serie A, ad un punto in classifica dalla Roma.

La Serie A arriva alla prima sosta nazionali non senza sorprese in classifica. La prima posizione è occupata in coabitazione da Napoli ed Atalanta. La squadra bergamasca è uscita vittoriosa dallo stadio Olimpico, grazie alla rete di Scalvini trovata nell’unico tiro in porta della gara da parte degli orobici. La Roma è attualmente in sesta posizione in classifica ed attesa da un nuovo scontro elettrizzante. Dopo la sosta nazionali infatti i giallorossi raggiungeranno San Siro, per affrontare l’Inter di Simone Inzaghi. In attesa di ritrovare il campo da gioco c’è un nuovo scenario di calciomercato che si presenta dalla Spagna.

Calciomercato Roma, tradimento Mendes: strizza l’occhio al Barcellona

Fari puntati su Marco Asensio, attaccante del Real Madrid attualmente in scadenza di contratto. Il 26enne, nativo di Mallorca, è stato accostato anche alla Roma nei giorni scorsi. Ora, secondo quanto riportato dal sito MundoDeportivo.com, Jorge Mendes sta tentando una mossa a sorpresa per il futuro dell’attaccante spagnolo. Secondo i cronisti iberici, il procuratore portoghese, sta lavorando per trovare un accordo con il Barcellona per il futuro del calciatore. Un vero e proprio tradimento per i sostenitori del Real Madrid, acerrimi nemici della squadra catalana. I rapporti tra Mendes e Barcellona sono ottimi e la trattativa potrebbe decollare nelle prossime settimane, seguiranno aggiornamenti dalla penisola iberica.