Roma-Napoli, Luciano Spalletti scongiura l’emergenza in vista della gara dell’Olimpico. Recupero lampo per il tecnico ex giallorosso.

La Serie A ha osservato il primo turno di riposo stagionale, complice la pausa Nazionali. La Roma è reduce dall’amara sconfitta di misura trovata in casa contro l’Atalanta. Vittoria che è valsa il primato in classifica per gli orobici, in coabitazione col Napoli di Luciano Spalletti. La Roma tornerà in campo per una nuova sfida elettrizzante, stavolta in casa dell’Inter di Simone Inzaghi. La sfida di San Siro sarà solo la prima di un ciclo di gare intense e delicatissime per i colori giallorossi, tra cui spicca anche la sfida interna al lanciato Napoli.

In un mese e mezzo la Roma scenderà in campo per dodici volte tra campionato ed Europa League. In Europa spicca il doppio confronto col Betis, attualmente primo nel girone C, mentre in campionato si inizierà fortissimo a partire da questo sabato. La Roma farà visita all’Inter, con l’assenza per squalifica di José Mourinho, in un match delicato per entrambe le squadre. Oltre ai nerazzurri e prima della sosta per il Mondiale in Qatar la Roma affronterà anche il derby contro la Lazio ed ospiterà il lanciatissimo Napoli di Luciano Spalletti, attualmente in vetta alla classifica a braccetto con l’Atalanta di Gasperini.

Roma-Napoli, recupero lampo: Spalletti frena l’emergenza

Arrivano buone notizie dall’infermeria per il tecnico ex Roma, alla seconda stagione sulla panchina partenopea. L’allenatore toscano ha sentito risuonare il campanello d’allarme dopo una serie di infortuni in attacco, ma l’emergenza ora è tamponata. Secondo quanto scritto quest’oggi da Il Mattino, il tecnico di Certaldo potrà avere quasi da subito a disposizione Matteo Politano. Anche lui ex Roma, l’esterno offensivo si era fermato per un infortunio alla caviglia che gli ha fatto perdere la convocazione nella Nazionale italiana. Ma il recupero lampo sembra essersi concretizzato, il numero 21 del Napoli sta bruciando le tappe e potrebbe esser già convocato per la prossima gara dei campani, in programma sabato contro il Torino. A questo appare scontata la sua disponibilità per il match dell’Olimpico, in programma il 23 ottobre.