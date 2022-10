Calciomercato Roma, rinnovo immediato: clausola confermata

Calciomercato Roma, colpo di scena in vista con la clausola sul rinnovo. Ecco cosa può cambiare prima della sessione invernale per Tiago Pinto

La Roma è pronta a tornare in campo, questo pomeriggio il big match di San Siro contro l’Inter. Non ci sarà causa squalifica José Mourinho in panchina, entrambe le squadre sono a caccia di riscatto dopo la prima sosta nazionali della stagione. Quello di San Siro è solo il primo di una serie di appuntamenti fondamentali per la squadra giallorossa, attesa da un importante ciclo di gare prima della lunga sosta invernale causa Mondiale in Qatar. Ed a gennaio sarà già tempo di tuffarsi nella sessione riparativa di calciomercato per Tiago Pinto.

Alle ore 18 la Roma tornerà in campo per un nuovo big match cruciale. La squadra giallorossa sarà ospite dell’Inter di Simone Inzaghi in uno stadio San Siro tutto esaurito. Primo match di una lunga serie di incontri decisivi per il cammino stagionale dei giallorossi, sia in Serie A che in Europa League. In previsione della lunga sosta invernale, causata dalla Coppa del Mondo in Qatar, la Roma ha già ufficializzato una doppia amichevole in Giappone. La stagione giallorossa riprenderà poi ad inizio gennaio, in concomitanza con l’apertura del calciomercato invernale. Dall’Inghilterra giunge una conferma importante sul futuro di un obiettivo che sembra interessare a mezza Europa, Tiago Pinto compreso.

Calciomercato Roma, rinnovo immediato per Dalot: clausola confermata

Riflettori accesi sul futuro di Diogo Dalot, terzino portoghese in forza al Manchester United. Il laterale 23enne, titolare nella nazionale del Portogallo, si sta mettendo in mostra in questa prima parte della stagione. Per Erik ten Hag è diventato un punto fermo sulla corsia di destra, schierato sempre titolare dal nuovo allenatore dei Red Devils. Ed il suo profilo continua ad interessare tante squadre in Europa, oltre alla Roma di Mourinho ci sono Milan e Juventus in Serie A. In Spagna c’è la concorrenza del Barcellona e dell’Atletico Madrid sul laterale portoghese, attualmente in scadenza contrattuale. Ma, come riferito dal sito del SUN, i Red Devils hanno la possibilità di estendere il contratto del calciatore per un altro anno: opzione confermata secondo il media britannico e cambio di scenario immediato in vista.