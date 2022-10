Calciomercato Roma, intreccio in Serie A per Tiago Pinto ed ultimo ostacolo in vista. Il Milan sembra fuori dai giochi, ecco il nuovo scenario

La Serie A è tornata in campo dopo la prima sosta della stagione, ed ora è tempo di sfide europee. Le quattro italiane in Champions League sono già scese in campo, spicca un solo risultato negativo arrivato nella massima competizione europea. Il Milan è stato spazzato via dal Chelsea, la squadra londinese si è imposta in casa per 3 a 0. La Roma scenderà in campo questa sera, per la sfida cruciale al Betis di Manuel Pellegrini. Per il Milan le cattive notizie in Europa non arrivano solo dal campo, la squadra rossonera finisce fuori dai giochi, ma per Pinto gli ostacoli non sono finiti.

Il Milan è l’unica italiana rimasta a secco in Champions League. La Juventus ha fatto il suo contro il Maccabi Haifa, mentre il Napoli ha nuovamente stupito rifilando sei reti a domicilio all’Ajax. Torna a sorridere anche l’Inter di Simone Inzaghi, vincente sul Barcellona dopo la sconfitta in rimonta ad opera della Roma di Mourinho. La squadra giallorossa scenderà in campo questa sera, per la terza giornata del girone C di Europa League. Gara decisiva per la vetta del gruppo europeo quella in programma alle ore 21 contro il Betis, attualmente primo in classifica. In attesa della gara arriva una notizia dalla Germania che esclude i rossoneri dai giochi in ottica calciomercato.

Calciomercato Roma, Milan fuori gioco: ultimo ostacolo per Pinto

Riflettori accesi sul futuro di Evan Ndicka, difensore 23enne in forza all’Eintracht Francoforte. Calciatore francesi con origini camerunensi, dal 2018 punto fermo della difesa del club tedesco. Il suo profilo continua ad infiammare il calciomercato in uscita in casa Eintracht, ed arriva un importante aggiornamento dalla Germania. Secondo quanto scrive l’autorevole Bild il Milan sarebbe fuori dai giochi nella corsa al difensore francese. Il 23enne è in scadenza di contratto e la stampa tedesca conferma l’interesse della Roma nei suoi confronti ma non solo. Anche la Juventus resta assolutamente vigile sul profilo del centrale difensivo, mentre l’Eintracht non perde speranze in vista di un rinnovo di contratto che cambierebbe tutto.