Calciomercato Roma, Tiago Pinto cala il jolly e beffa Inter e Juventus. L’assalto del general manager è imminente, l’incontro è stato fissato

La stagione della Roma è entrata nel vivo, la squadra giallorossa ieri ha trovato l’amara sconfitta in Europa League contro il Betis. La squadra spagnola è riuscita ad avere la meglio nel catino dello stadio Olimpico, ancora una volta tutto esaurito per la squadra allenata da José Mourinho. La spinta del pubblico di casa non è bastata ad evitare la sconfitta, che suona come una sentenza per i colori giallorossi. Ora la Roma rimane in corsa per il secondo posto del girone C nella competizione europea.

Europa amara per i colori giallorossi, la Roma trova la seconda sconfitta consecutiva allo stadio Olimpico. Risultato beffardo quello che ha visto gli spagnoli del Betis rimontare l’iniziale marcatura di Paulo Dybala dagli undici metri in casa Roma. La squadra di Josè Mourinho ha condotto la gara per larghi tratti, come contro l’Atalanta prima della sosta, ma il risultato condanna in entrambi i casi l’undici giallorosso. Ora il cammino europeo è decisamente in salita, l’obiettivo è il secondo posto del girone, attualmente occupato dal Ludogorets. In attesa di ritrovare il campo, domenica sera ancora in casa contro il Lecce, c’è un importante aggiornamento in chiave calciomercato invernale in casa Roma.

Calciomercato Roma, Pinto anticipa Inter e Juve: incontro fissato

Fari accesi suk futuro di Houssem Aouar, poliedrico centrocampista del Lione. Il 24enne è alla sesta stagione in casa OL ed il suo contratto è in scadenza nel 2023. Il suo profilo è stato accostato a diversi club importanti, in Serie A spiccano Inter e Juventus. Mentre in Liga sulle sue tracce ci sarebbe l’Atletico Madrid, oltre al Betis ed al Siviglia di Monchi. Ora, secondo quanto riporta calciomercato.com, Tiago Pinto avrebbe deciso di rompere gli indugi ed anticipare tutti. Il jolly calato dal general manager è quello di proporre un accordo economico con la società francese, destinata altrimenti a perdere il centrocampista a costo zero. L’incontro tra Tiago Pinto e l’entourage del calciatore è in programma nelle prossime settimane, il centrocampo della Roma potrebbe trovare un nuovo rinforzo immediato a gennaio.