Sampdoria-Roma, doppio recupero lampo per Mourinho

Sampdoria-Roma, doppio recupero lampo alle porte per José Mourinho. I ritmi sono altissimi in casa giallorossa da qui alla sosta di metà novembre

La Roma è reduce dal pareggio in casa del Betis, maturato nella quarta giornata di Europa League. Ora la squadra giallorossa è obbligata a trovare due vittorie in altrettante gare nel girone C della competizione europea. In vista per la squadra allenata dallo Special One c’è un ciclo intenso di gare, decisive sia in campionato che in Europa League. Il tecnico portoghese può sorridere, dopo la tegola Paulo Dybala, per un doppio recupero lampo in vista della trasferta in terra ligure.

La Roma esce dallo stadio Benito Villamarin, casa del Betis, con un pareggio in rimonta nella quarta giornata di Europa League. La squadra giallorossa ha avuto il merito di non disunirsi e lascia l’impressione di non aver raccolto quanto meritato, per l’ennesima volta. Il pareggio maturato in terra andalusa è stato commentato senza fronzoli da José Mourinho: “Siamo vivi e questo pareggio è vita.” In effetti la squadra giallorossa ha avuto il pregio di non disunirsi dopo il fortunato vantaggio trovato dal Betis e di rialzare la testa fino al pareggio di Andrea Belotti. La sfida in terra spagnola è solo una delle tante gare cruciali per la squadra giallorossa, da qui alla lunga sosta di metà novembre.

Tra un mese ci sarà la lunga sosta invernale causa Mondiale in Qatar e mancano otto partite da giocare per la Roma. Le attenzioni sono rivolte all’infermeria in questi giorni, dopo la grave tegola causata dalla lesione muscolare occorsa a Paulo Dybala. In vista della gara contro la Sampdoria, José Mourinho può sorridere per un doppio recupero lampo. Secondo quanto scrive il giornalista Marco Di Cola in vista della trasferta di Marassi lo Special One dovrebbe ritrovare due rinforzi rispetto alla sfida agli spagnoli. Il primo è Marash Kumbulla, frenato da un problema alla coscia destra che sembra già superato. Il secondo il terzino olandese Rick Karsdorp, pronto a tornare in campo con i giallorossi dopo l’infortunio al menisco.