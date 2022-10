Calciomercato Roma, la mossa ufficiale ribalta nell’immediato lo scenario per Tiago Pinto. Ecco cosa è successo nelle scorse ore.

Il ribaltone è effettivo e cambia tutto in vista del calciomercato di gennaio. La Roma è attesa da una nuova trasferta, dopo il convincente pareggio conquistato in rimonta in casa del Betis. I giallorossi torneranno in campo domani sera, contro la Sampdoria del neo-allenatore Dejan Stankovic. La squadra di José Mourinho cerca continuità in campionato, dopo la vittoria di misura interna contro il Lecce. L’occasione è ghiotta, complice il pareggio tra Lazio ed Udinese, i giallorossi potrebbero operare un doppio sorpasso in caso di vittoria. Mentre quello che accade in campo cambia nell’immediato lo scenario del calciomercato invernale per Tiago Pinto.

La stagione della Roma entra nel vivo e fino alla sosta di metà novembre ogni gara assume un valore determinante per la squadra giallorossa. La Roma è reduce dal pareggio in rimonta maturato sul campo del Betis, domani sera una nuova trasferta per il decimo turno di Serie A. La squadra giallorossa è attesa dalla gara in casa della Sampdoria, con Dejan Stankovic al debutto allo stadio Marassi in panchina. I tre punti sarebbero fondamentali per la squadra allenata dallo Special One, che ha l’occasione di approfittare del pareggio a reti bianche tra Lazio ed Udinese e scavalcare entrambi in classifica. Guardano più avanti, in vista della finestra di calciomercato invernale, c’è un colpo di scena da riportare dal campionato francese.

Calciomercato Roma, la mossa ufficiale che ribalta tutto

Riflettori accesi su Houssem Aouar, centrocampista francese in forza all’Olympique Lione. Il calciatore è in scadenza di contratto nel 2023 ed il suo profilo è stato accostato più volte alla lista dei desideri di Tiago Pinto, anche in vista della prossima finestra di calciomercato invernale. Ora, con la nuova panchina del club affidata a Laurent Blanc, il suo ruolo è completamente cambiato. Finora non era sceso in campo solo in un’occasione in questa stagione. Oggi ha disputato ben 76 minuti nella sfida persa contro il Rennes. A fine gara il centrocampista ha anche dichiarato: “Sono felice di tornare a giocare. Fisicamente è vero che per me è stato un po’ complicato ma sono riuscito ad entrarci nel corso della partita. E’ una prima partita ma come squadra, sono molto ottimista per il resto della stagione.”