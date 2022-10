Calciomercato Roma, effetto domino immediato: doppietta in Serie A

Calciomercato Roma, l’effetto domino è immediato e Tiago Pinto torna in corsa. Spunta la doppietta in Serie A per il general manager.

La Roma è attesa da un test decisivo, domenica sera contro il Napoli allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa ospiterà quella guidata da Luciano Spalletti, capolista in solitaria in Serie A. José Mourinho punta allo sgambetto all’ex tecnico dei giallorossi, per infilare la terza vittoria consecutiva in campionato e continuare a scalare la classifica. Serie A che offre nuovi spunti sul prossimo operato di Tiago Pinto, il responsabile del calciomercato in casa Roma punta alla doppietta nel campionato italiano.

La stagione della Roma è entrata nel vivo, la squadra giallorossa attende il Napoli capolista domenica sera all’Olimpico. José Mourinho ha intenzione di rovinare i piani dell’ex Luciano Spalletti, che spera ancora nell’importante recupero di Zambo Anguissa. Mentre il campionato italiano vede iniziare questa sera l’undicesima giornata di Serie A, si prevede una nuova doppia chance per Tiago Pinto. Il general manager della Roma ha già messo le mani sul prossimo colpo a zero in vista di gennaio. E l’effetto domino è immediato in vista della finestra di calciomercato invernale in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, addio Shomurodov: doppia pista in Serie A

Il prossimo arrivo di Ola Solbakken alla corte di José Mourinho apre nuovamente le porte all’addio di Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko ex Genoa è destinato a trovare ancor meno spazio nelle scelte offensive dello Special One. Il suo nome torna ad essere in uscita nei piani di Tiago Pinto, che può sperare in una possibile asta al rialzo in Serie A. Con il doppio ritorno di fiamma, dopo l’ipotesi Torino, torna a circolare il nome di Shomurodov per l’attacco del Bologna. Come scrive quest’oggi La Repubblica, nell’edizione romana, la società emiliana continua a monitorare il numero 14 della Roma. Il club felsineo è pronto a mettersi al tavolo per tornare a trattare con Tiago Pinto il passaggio dell’uzbeko in Emilia già a partire dal calciomercato invernale. Finora il 27enne uzbeko ha collezionato in maglia giallorossa 43 presenze ( quasi tutte dalla panchina) e 6 reti in due stagioni.