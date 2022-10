Calciomercato Roma, retromarcia in Liga: addio più lontano

Calciomercato Roma, retromarcia immediata in Liga e addio più lontano. Ecco come cambia lo scenario in vista della sessione invernale.

La stagione della Roma è entrata nel vivo, domani sera una gara da dentro o fuori in Europa League. La squadra giallorossa farà visita all’Helsinki, per la quinta giornata del Gruppo C nella competizione europea. Solo una vittoria consentirebbe ai ragazzi di José Mourinho di essere padroni del proprio destino. Tra poche settimane poi ci sarà la lunga pausa per i Mondiali in Qatar, subito dopo sarà il momento della finestra invernale di calciomercato. In Spagna cambia rapidamente uno scenario che coinvolge anche Tiago Pinto.

La Roma è partita alla volta della Finlandia, domani sera la sfida sul campo dell’Helsinki. La squadra giallorossa è chiamata alla vittoria, per non perdere le chance di passaggio del turno in Europa League. José Mourinho ha perso Nemanja Matic, frenato da un problema all’adduttore sinistro. In attesa della delicata sfida europea si anticipano diversi scenari di calciomercato in casa giallorossa. In particolare dal campionato spagnolo c’è la retromarcia sull’addio, ecco cosa riportato dal paese iberico.

Calciomercato Roma, retromarcia Hazard: il belga vuole restare al Real

Tra i tanti nomi accostati alle mire di Tiago Pinto c’è stato anche quello del belga, Eden Hazard. Il 31enne ha sempre meno spazio in casa Real Madrid, e i pochi minuti concessi da Carlo Ancelotti nell’ultima sfida delle Merengues non sembrano cambiare di molto lo scenario. Secondo quanto riporta Marca, il Real Madrid ha cercato di vendere l’attaccante belga nelle ultime tre sessioni di calciomercato. Tentativi andati a vuoto però, nessun club si è proposto soprattutto dato l’elevato ingaggio del belga. Inoltre secondo il media spagnolo la volontà del calciatore è chiara e spingerebbe per la permanenza nella capitale spagnola. La suggestione Hazard in casa giallorossa potrebbe dunque restare tale, il classe 1991 non sembra aver alcuna intenzione di cambiare aria in vista della finestra di calciomercato invernale.