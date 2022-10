Roma-Lazio, squalifica Milinkovic-Savic: interviene Lotito

Roma-Lazio si avvicina ed in casa biancoceleste non cala la rabbia dopo la squalifica di Milinkovic-Savic. Non è sfuggito l’intervento di Claudio Lotito

Il primo derby stagionale si avvicina e in casa Lazio continua a montare la rabbia dopo la squalifica di Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo salterà la stracittadina dopo il cartellino giallo rimediato nella sconfitta di ieri contro la Salernitana. La squadra allenata da Davide Nicola si è resa protagonista di una rimonta clamorosa allo stadio Olimpico, riuscendo a ribaltare l’iniziale svantaggio e chiudendo la gara sul risultato di 1-3. Sconfitta al sapore di beffa per Maurizio Sarri, che dovrà fare i conti con l’assenza di Milinkovic-Savic in vista del derby.

L’ammonizione del centrocampista serbo non è andata giù alla Lazio, che si scaglia contro la decisione di Manganiello. L’arbitro della gara ha ammonito il centrocampista della Lazio dopo neanche 10 minuti dal suo ingresso in campo. La tattica di Maurizio Sarri è crollata come un castello di carta, infatti il tecnico biancoceleste aveva tenuto in panchina il serbo proprio in vista del derby della capitale. Premura che non è servita ad evitare la squalifica del numero 21, mentre non sembrano esaurite le speranze di un recupero in tempi record per Ciro Immobile.

Roma-Lazio, rabbia per la squalifica di Milinkovic: faccia a faccia Lotito-Trentalange

Dopo la gara Maurizio Sarri era stato netto nel giudizio dell’episodio: “Se parlo mi danno sei mesi di squalifica.” Il giorno dopo anche Claudio Lotito evita di analizzare nel dettaglio il cartellino giallo sventolato in faccia al serbo. Intercettato dai cronisti all’uscita del Consiglio federale, il presidente della Lazio sull’episodio ha dichiarato: “Lasciamo perdere. Parliamo d’altro.” Mentre non è sfuggito il colloquio faccia a faccia tenuto da Claudio Lotito con Alfredo Trentalange, presidente dell’Aia. Il patron biancoceleste si è intrattenuto con Trentalange per qualche minuto, appare quasi scontato come il cartellino giallo di Milinkovic-Savic sia stato uno degli argomenti di discussione tra i due fuori dalla sede della FIGC.