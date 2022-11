Calciomercato Roma, rinnovo automatico: scatta la firma

Calciomercato Roma, diverse squadre sono pronte all’assalto a parametro zero. Contatti avviati per il rinnovo automatico: l’agente è già al lavoro

Vigilia di Europa League in casa Roma, domani sera all’Olimpico l’ultima giornata del gruppo C. Solo la vittoria permetterebbe alla squadra di José Mourinho di conquistare la seconda posizione ai danni del Ludogorets. La squadra bulgara è stata capace d’imporsi in casa nella gara d’esordio ed ora tutto si deciderà domani sera allo stadio Olimpico, con un solo risultato a disposizione della Roma. In attesa di tornare in campo si infiamma il futuro calciomercato invernale, diverse squadre “big” in Europa sono pronte all’assalto immediato.

Tra poche ore si giocherà l’ultima giornata dei gironi di Champions League, domani si chiuderanno i gruppi di Europa League e Conference. L’Europa si prepara a i primi verdetti stagionali, con la Roma obbligata a vincere per evitare la retrocessione nella terza competizione europea. La gara da dentro o fuori è in programma domani sera allo stadio Olimpico, contro i bulgari del Ludogorets. Ma l’Europa è anche spunto di riflessione in vista della prossima sessione di calciomercato invernale. Ecco la mossa che può far saltare il banco.

Calciomercato Roma, Milan e Barcellona su Dalot: il Manchester vuole il rinnovo

Riflettori puntati sul futuro di Diogo Dalot, sempre più protagonista al Manchester United. L’arrivo in panchina di ten Hag lo ha reso punto fermo sulla corsia di destra dei Red Devils. Il terzino portoghese, voluto allo United proprio da José Mourinho, ha il contratto in scadenza nel 2023. Tante le squadre segnalate sulle sue tracce, oltre alla Roma dello Special One in Serie A Juventus e Milan. Mentre in Spagna a più riprese è stato accostato il Barcellona per il suo futuro. Ora, secondo quanto annunciato da The Sun, il Manchester United sta premendo per il rinnovo automatico con il suo agente. Secondo il media britannico i contatti sono continui e a breve potrebbe arrivare la firma del laterale portoghese. Dialoghi costanti tra l’entourage ed il club di Premier League che in caso di firma cambierebbero completamente gli scenari sul futuro di Dalot.