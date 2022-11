Calciomercato Roma, ribaltone lampo: contratto triennale

Calciomercato Roma, il ribaltone è pronto a concretizzarsi in breve tempo. Le prestazioni del calciatore aprono la porta al rinnovo: pronto un triennale

Match Day in casa Roma, questa sera la sfida ai bulgari del Ludogorets. La squadra giallorossa torna a giocare allo stadio Olimpico, alle ore 21 il fischio d’inizio dell’ultima giornata del gruppo C di Europa League. É una settimana decisiva per la Roma in questa fase stagionale, domenica pomeriggio è in programma il derby contro la Lazio. Mancano appena quattro gare alla lunga sosta di metà novembre per il Mondiale in Qatar, sosta utile anche a lavorare in vista della sessione di calciomercato per Tiago Pinto.

Primo crocevia stagionale per la Roma di José Mourinho. Questa sera allo stadio Olimpico arrivano i bulgari del Ludogorets, capaci di vincere la sfida interna d’andata nel girone C di Europa League. Le due squadre sono appaiate nel gruppo europeo ma la Roma è obbligata a vincere per evitare la retrocessione in Conference League. Lo stadio Olimpico si prepara ad un nuovo pienone, mentre si anticipano diversi scenari di calciomercato in giro per l’Europa. Tiago Pinto nei mesi estivi si è contraddistinto per la formula degli affari a parametro zero.

Calciomercato Roma, ribaltone Asensio: pronto il contratto triennale

Fai puntati sul futuro di Marco Asensio, attaccante in forza al Real Madrid in scadenza di contratto. Sulle tracce del calciatore nato a Mallorca in Spagna è stato segnalato il Barcellona, con uno scippo a zero che avrebbe del clamoroso, ma non solo. In Serie A sia la Roma di Mourinho che il Milan e la Juventus sembravano pronte ad affondare il colpo per anticipare la concorrenza. Ma la realtà dei fatti sembra smorzare l’eventuale addio a parametro zero tra l’attaccante e le Merengues. Asensio è tornato protagonista con la maglia del Real siglando anche una rete in Champions. Ora, secondo quanto riportato dal sito Bernabeudigital.com, Ancelotti e Perez sono pronti ad offrire un contratto triennale all’attaccante classe 1996. Il ribaltone lampo è ad un passo dal compimento, in tal caso tramonterebbe del tutto la suggestione Marco Asensio a parametro zero.