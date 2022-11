Calciomercato Roma, eliminazione e addio immediato: annuncio a sorpresa

Calciomercato Roma, i risultati in campo cambiano gli scenari in vista di gennaio. C’è l’annuncio a sorpresa dopo l’eliminazione in Champions League

Il calciomercato non si ferma mai, ed in una stagione col calendario tanto bizzarro regala continui colpi di scena. La Roma è attesa dalle ultime quattro gare prima della lunga sosta invernale. Durante il Mondiale in Qatar la squadra giallorossa volerà verso il Giappone, doppia amichevole contro due squadre nipponiche per i ragazzi di José Mourinho. Ma la stretta attualità presenta la prima sfida da dentro o fuori della stagione per i giallorossi, questa sera contro il Ludogorets.

La Roma è obbligata alla vittoria davanti al proprio pubblico per non abbandonare l’Europa League. La squadra bulgara infatti ha vinto la sfida d’andata per 2-1, questo obbliga i giallorossi alla vittoria per centrare il secondo posto nel girone C. Seconda piazza, alle spalle del Betis imbattuto, che garantirebbe ai giallorossi l’accesso ai sedicesimi di Europa League, contro una delle squadre retrocessa dalla Champions League. Nella massima competizione europea ha brillato nel girone una giovane stella che sta accendendo il calciomercato in giro per l’Europa. E dopo l’eliminazione dalla Champions, con la conseguente retrocessione ai sedicesimi di Europa League, spunta l’annuncio a sorpresa sul futuro del talento.

Calciomercato Roma, Mudryk ha stregato mezza Europa: annuncio clamoroso

Fari puntati su Mykhaylo Mudryk, astro nascente dello Shakhtar Donetsk. Il suo profilo ha suscitato l’interesse di mezza Europa, in Serie A la Juventus e la Roma sono state segnalate sulle sue tracce. In Francia c’è il PSG che avrebbe acceso i suoi radar da tempo sul numero 10 della squadra ucraina. Il fantasista offensivo di 21 anni accende i desideri di mezza Europa, il suo futuro sembra però essere ad un passo dall’Inghilterra. Il portiere dello Shakhtar, dopo l’eliminazione dalla Champions ha così commentato il futuro del compagno di squadra: “Tutte queste voci di trasferimento lo colpiscono solo in modo positivo. E, in squadra, possiamo dirglielo; ‘beh, sei già all’Arsenal, andiamo tutti!” Il sito Express.co.uk aggiunge un altro indizio che lo vedrebbe pronto a sposare il progetto dei Gunners. La retrocessione in Europa League potrebbe spingere il club ucraino ad un addio immediato nel calciomercato di gennaio.