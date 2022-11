Erede Mourinho, c’è già la quota dei bookmaker

La Roma è reduce da un pareggio sul campo del Sassuolo, che ha lasciato tanta amarezza per come è arrivato. I bookmaker puntano già sull’erede di Mou

La Roma è reduce dal pareggio per 1-1 in casa del Sassuolo. Non è bastato il ritorno al gol di Tammy Abraham per riportare a casa i tre punti contro la squadra emiliana. Le acque in casa giallorossa sono piuttosto agitate dopo quanto successo nel post partita. José Mourinho si è scagliato, senza mai nominarlo, contro l’atteggiamento di un calciatore che è stato invitato a cambiare squadra a gennaio. I bookmaker si scatenano anche sull’eredità di José Mourinho sulla panchina giallorossa. Scopri la quota presa in analisi.

Difficile vedere il bicchiere mezzo pieno in casa giallorossa dopo il pareggio del Mapei Stadium. Le parole di José Mourinho, dopo il pareggio rimediato in casa del Sassuolo, hanno aperto un vero e proprio caso intorno al terzino olandese Rick Karsdorp. Il tecnico portoghese è letteralmente esploso a fine gara, puntando il dito contro un calciatore individuato nel laterale ex Feyenord. Il futuro di Karsdorp ora può essere ridisegnato a gennaio dopo l’annuncio del tecnico portoghese. Ma anche il futuro in panchina dello stesso Mourinho infiamma le quote dei bookmaker.

Erede José Mourinho: in quota anche Daniele De Rossi

Un punto dal sapore amaro per la Roma in casa del Sassuolo. La rete di Tammy Abraham, a dieci minuti dalla fine, non è bastata per portare a casa la vittoria. Un altro passo indietro dopo la sconfitta nel derby per la squadra giallorossa, che non riesce ad aprofittare della sconfitta dell’Atalanta e del pareggio del Milan in casa della Cremonese. Anche l’Inter di Simone Inzaghi ha sorpassato la Roma in classifica, la gara di domenica contro il Torino ha già il sapore di ultima spiaggia per la corsa Champions League in Serie A. Ed i bookmaker si sbizzarriscono sul futuro dello Special One, che anche a Sassuolo ha ricevuto il sostegno dei propri tifosi. Gli scommettitori però mantengono la suggestione Daniele De Rossi come erede del portoghese. L’ex Capitano della Roma, attualmente in Serie B con la Spal, viene quotato a 16 come erede di Mou.