Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: “Nessuna opzione per il rinnovo”

Calciomercato Roma, l’annuncio ufficiale cambia lo scenario in vista dei prossimi mesi. Le parole fanno chiarezza: “Nessuna opzione per il rinnovo”

Tra un mese e mezzo avrà il via la finestra di calciomercato invernale. La stagione della Roma è entrata nella sosta invernale per il Mondiale in Qatar. Sono quattro i calciatori giallorossi convocati dalle rispettive nazionali, il resto del gruppo lavorerà con José Mourinho prima in Giappone poi in Portogallo. Ma le attenzioni, in queste settimane di pausa della stagione dei club, è rivolta anche all’operato di Tiago Pinto. Il general manager giallorosso è atteso da un finestra di calciomercato invernale che potrebbe regalare diverse sorprese, in entrata ed in uscita ma non esclusivamente.

Il responsabile del calciomercato giallorosso sta bruciando le tappe in vista della sessione di affari di gennaio. E’ tutto fatto per l’arrivo a parametro zero di Ola Solbakken dal Bodo-Glimt, è spuntata anche la data del suo arrivo nella Capitale. L’attaccante norvegese sarà il primo rinforzo offensivo da consegnare a José Mourinho, che potrebbe invece salutare Eldor Shomurodov. Ma un’altra questione che occupa i pensieri del general manager della Roma è quella legata ai rinnovi contrattuali. A tal proposito emerge l’annuncio ufficiale del procuratore di uno dei fedelissimi di José Mourinho.

Calciomercato Roma, parla l’agente di Smalling: novità sul rinnovo

A parlare è stato l’agente di Chris Smalling, colonna difensiva della Roma di José Mourinho. Il numero 6 giallorosso si sta confermando ad alti livelli al secondo anno della gestione a guida Special One. Attivo anche in fase di realizzazione, ben tre le marcature messe a segno fin qui. Ed il suo contratto è un tema di attualità per Tiago Pinto, soprattutto dopo le parole del procuratore. James Featherstone, agente del difensore inglese, ha comunicato che non esiste un’opzione per il rinnovo automatico di Smalling. Come riportato su Twitter dal giornalista Fabrizio Romano, lo scenario per il rinnovo del difensore centrale è mutato. Featherston chiarisce: “La Roma non ha opzione all’interno del contratto. Il contratto scade a giugno 2023.” Ed aggiunge: “Il suo feeling con il club, i tifosi e la città è molto positivo”.