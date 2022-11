Calciomercato Roma, sempre la Juve di mezzo: Cherubini vuole anche lui

Calciomercato Roma, c’è sempre la Juventus di mezzo. Altro intreccio di mercato e Cherubini sfida Pinto: i bianconeri vogliono anche lui

C’è sempre la Juventus di mezzo. Con i bianconeri che non solo guardano con interesse a quello che potrebbe succedere in casa Roma per quanto riguarda la questione Karsdorp, ma che attenzionano anche quello che potrebbe essere il futuro di Aouar. Ora, vi abbiamo già parlato di come Pinto potrebbe mettere ko Cherubni magari sfruttando l’idea di uno scambio. Ma c’è dell’altro, pure. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Sì, la Juventus, alla ricerca di un terzino destro già a gennaio – ed è anche per questo che vorrebbe, in prestito, l’olandese – starebbe mettendo nel mirino un elemento che anche i giallorossi hanno inserito nei propri radar. Parliamo di Holm dello Spezia.

Calciomercato Roma, la Juventus su Holm

Starebbe valutando diversi profili la società piemontese. Profili che sono identici a quelli che Pinto avrebbe scritto sul proprio taccuino per il prossimo mese di gennaio quando ci sarà la riapertura ufficiale di un calciomercato che è comunque già in enorme fermento visto lo stop del campionato. Su Holm la Roma ci ha fatto un pensiero così come anche su Mazzocchi della Salernitana. Due profili interessanti che potrebbero arrivare anche senza spendere una grossa cifra dalle parti di Trigoria.

Certo, per il terzino destro con questo inserimento bianconero sarà assai più complicato arrivarci. Ma Pinto ha quella carta in mano che si chiama Karsdorp e che potrebbero utilizzare per farsi strada in questa operazione. Vedremo.