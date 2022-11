Calciomercato Roma, non c’è solo la Juve: inserimento in corsia

Calciomercato, la Roma e la Juventus rischiano il sorpasso in corsia in vista di gennaio. Nuovo inserimento e Serie A in allarme, ecco tutti i dettagli

Le competizioni nazionali sono andate in pausa per lo svolgimento del Mondiale in Qatar. La competizione globale che è iniziata quest’oggi per la prima volta si disputerà per la prima volta nella storia nel periodo invernale. Il torneo intercontinentale che ha preso il via in Qatar ha completamente stravolto il calendario dei vari club in giro per il mondo. La Serie A tornerà in campo ad inizio gennaio e sarà già aperta la finestra di calciomercato invernale, si infiamma il maxi intreccio con la Juventus per Tiago Pinto.

Mentre prende ufficialmente il via il primo Mondiale invernale, con la sconfitta per 2-0 del Qatar contro l’Ecuador, si infiamma il calciomercato invernale in Serie A. C’è il maxi intreccio in corsia che coinvolge la Roma di José Mourinho e la Juventus di Massimiliano Allegri, ma non solo. Riflettori puntati sui movimenti in corsia, in casa giallorossa sembra definitiva la rottura col terzino destro Rick Karsdorp. Il laterale olandese non ha risposto alla convocazione della Roma in vista della tournée in Giappone, la strada verso l’addio sembra segnata ed è già partita la caccia all’erede dell’ex Feyenord.

Calciomercato, Roma e Juventus non sono sole: Betis su Odriozola

Con l’eventuale addio del terzino olandese la Roma dovrà trovare una soluzione per non restare con il solo Zeki Celik come terzino di ruolo sulla corsia di destra. Lo stesso Rick Karsdorp è stato accostato alla Juventus, in cerca di rinforzi per far rifiatare Juan Cuadrado sulla fascia di competenza. Ed entrambe le squadre sono state segnalate sulle tracce del terzino spagnolo del Real Madrid, Alvaro Odriozola. Terzino destro 26enne, lo scorso anno ha ben figurato con la maglia della Fiorentina ma sotto la guida di Carlo Ancelotti non sta trovando lo spazio che si attendeva. Il suo addio al Real Madrid a gennaio è un’ipotesi concreta, e la sfida per riportarlo in Serie A è tra Roma e Juventus. Ma, secondo quanto rilevato dal sito spagnolo Fichajes.net, c’è anche il Betis di Pellegrini sulle sue tracce. Un nuovo rivale in corsia per Mou e Allegri.