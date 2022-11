Calciomercato Roma, via libera ufficiale: affare in Serie A

Calciomercato Roma, c’è il via libera ufficiale per chiudere l’affare in Serie A a gennaio. Le parole del dirigente in conferenza stampa non lasciano dubbi

Fari puntati sulle prossime mosse di Tiago Pinto, che già ha messo a segno un colpo ufficiale in vista della sessione di calciomercato invernale. La stagione in Serie A riprenderà ad inizio gennaio e la Roma ora è partita alla volta del Giappone per una doppia amichevole in terra nipponica. Le attenzioni si riversano sull’operato del general manager giallorosso, che dopo la chiusura dell’affare Ola Solbakken può sfruttare un assist ufficiale per un nuovo affare offensivo in Serie A.

Dal Giappone, oltre alle parole di José Mourinho, sono arrivate anche quelle di Tiago Pinto. Il general manager giallorosso è intervenuto dalla tournée in estremo Oriente, alla vigilia del primo appuntamento amichevole della Roma. Nella giornata di ieri il dirigente portoghese aveva presentato il primo colpo del calciomercato invernale, Ola Solbakken che abbraccerà il tecnico portoghese a partire da gennaio. E l’arrivo dell’attaccante scandinavo ha messo nuovamente alla porta l’ex Genoa, Eldor Shomurodov.

Calciomercato Roma, Giacchetta ( ds Cremonese) allo scoperto su Shomurodov

La Cremonese esce allo scoperto ufficialmente su Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko è stato collegato ad un passaggio alla corte di Max Alvini a gennaio, per un colpo salvezza dei grigiorossi. Anche il Bologna e la Sampdoria sono state segnalate sulle sue tracce, ma nelle scorse ore a parlare è stato direttamente il direttore sportivo della Cremone. Simone Giacchetta ha convocato quest’oggi una conferenza stampa, a fianco del collaboratore Ariedo Braida.

Il tema dell’incontro con la stampa è stato anche il futuro calciomercato in casa grigiorossa, ed è spuntata una domanda diretta nei confronti del futuro del numero 14 della Roma. Ecco la risposta di Giacchetta sul possibile affare Shomurodov: “Noi vogliamo migliorare l’attacco come altri settori, Shomurodov ha delle qualità ben precise e particolari. L’importante è che chi arrivi abbia lo spirito giuso: che sia disposto a sacrifici e sofferenza con volontà. L’importante sono le qualità morali”