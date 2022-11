Calciomercato Roma, 145 milioni per l’assalto: Serie A scippata

Calciomercato Roma, si prepara l’assalto a gennaio da 145 milioni. Il blitz invernale può lasciare la Serie A completamente a mani vuote

Lo svolgimento dei Mondiali in Qatar, per la prima volta disputati in inverno, ha stravolto i calendari delle squadre di club in Europa. La Serie A tornerà in campo ai primi di gennaio, con la Roma che dovrà recuperare terreno nella lotta al piazzamento europeo. La squadra di José Mourinho ha salutato il campionato al settimo posto in classifica, reduce da tre gare senza vittorie prima della sosta. La finestra di calciomercato invernale è la giusta occasione per Tiago Pinto di puntellare la rosa della squadra dello Special One. L’assalto maxi-milionario può beffare l’ampia concorrenza in vista del mese di gennaio.

La Roma è volata in Giappone questa settimana, complice la sosta per il Mondiale in Qatar. La squadra giallorossa ha raggiunto l’estremo Oriente per disputare una doppia amichevole e lavorare anche a nuove partnership commerciali. La stagione in Serie A riprenderà ai primi di gennaio, i giallorossi ospiteranno il Bologna allo stadio Olimpico alla ripresa. La lunga sosta pone l’accento sulla futura campagna di calciomercato invernale, che vede diversi intrecci nel campionato italiano.

Calciomercato Roma, l’Arsenal brucia la Serie A: 145 milioni a gennaio

Uno dei nomi accostati alle big della Serie A è quello di Evan Ndicka. Difensore centrale mancino classe 1999 in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Le tre grandi del nord e la Roma sono state segnalate sulle tracce del francese. La squadra giallorossa è alla ricerca di un rinforzo mancino nel pacchetto arretrato, qualora dovesse materializzarsi l’addio a Marash Kumbulla. Ma, secondo quanto scrive in Inghilterra il sito Express.co.uk, l’Arsenal è pronto a beffare l’ampia concorrenza. La società londinese avrebbe pronto un piano da 145 milioni di euro in vista di gennaio. Sarebbero quattro gli obiettivi fissati dal tecnico Arteta, il centrocampista ucraino Mudryk, l’ala spagnola Yeremy Pino, il centrocampista brasiliano Danilo e proprio Evan Ndicka in difesa. Per il centrale francese i Gunners sarebbero pronti ad offrire circa 8 milioni di euro.