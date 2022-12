Calciomercato Roma, la Premier ⚠ anticipa Pinto: effetto domino lampo 🔄

Calciomercato Roma, la Premier League prova l’anticipo secco ai danni di Tiago Pinto. Effetto domino lampo nel campionato inglese

I Mondiali in Qatar sono entrati nel vivo, quest’oggi si chiude la fase a gironi della competizione. La stagione ufficiale della Roma riprenderà tra oltre un mese e tra dieci giorni i giallorossi si ritroveranno a Trigoria per poi raggiungere nuovamente il sud del Portogallo. José Mourinho guarda con fiducia alle prossime manovre di Tiago Pinto, che ha la missione di aumentare la qualità della rosa in vista della seconda parte di stagione. Chiuso il colpo Ola Solbakken, il general manager si prepara a pescare nuove occasioni in ogni settore di campo.

Il mese di gennaio vedrà la Serie A tornare in campo, quando sarà già aperta la finestra di calciomercato invernale. I Mondiali in Qatar chiudono oggi la fase a gironi, ancora zero minuti per Paulo Dybala con la maglia dell’Argentina. La Roma di José Mourinho si ritroverà a Trigoria tra dieci giorni, prima di partire per il ritiro in Algarve agli ordini dello Special One. Ed il tecnico portoghese guarda con fiducia all’operato del connazionale Tiago Pinto, che deve sgomitare per pescare le giuste occasioni in vista della finestra di calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, il Leeds piomba su Lukic: effetto domino a centrocampo

Definito il primo colpo in attacco, con l’arrivo a parametro zero di Ola Solbakken dal Bodo-Glimt, ma nuovi innesti potrebbero arrivare a gennaio in ogni zona di campo. Nello specifico a centrocampo è tornato in auge il nome di Sasa Lukic, già accostato alla Roma in estate. Il centrocampista serbo, attualmente in Qatar con la propria Nazionale, è in odore d’addio con il Torino ed è stato nuovamente accostato ai giallorossi. Ma la concorrenza è ampia, nello specifico dalla Premier League. Come riporta il sito Motleedsnews.com, il Leeds di Jesse Marsch è pronto a piombare sul serbo nelle prossime settimane. Il club inglese è pronto a fargli spazio a centrocampo, come riporta il sito britannico l’effetto domino costringerebbe all’addio il centrocampista Adam Forshaw, 31 anni ed in scadenza di contratto.