Calciomercato Roma, firma ad un passo: sostituto trovato

Calciomercato Roma, la chiusura dell’affare è imminente. C’è un altro indizio verso la fumata bianca definitiva, già individuato il sostituto

Riflettori accesi sulle manovre di Tiago Pinto, general manager e responsabile del calciomercato in casa Roma. Ad un mese dall’apertura della finestra invernale il portoghese sta lavorando per puntellare la rosa giallorossa di José Mourinho. Il primo colpo in entrata è già stato chiuso dal dirigente ex Benfica, con la firma a parametro zero di Ola Solbakken. L’ingaggio dell’esterno offensivo norvegese potrebbe aprire le porte all’addio di Eldor Shomurodov in casa giallorossa. Mentre si prepara un altro effetto domino immediato in vista della finestra di calciomercato di riparazione.

Il Mondiale in Qatar entra nel vivo, da domani gli scontri ad eliminazione diretta con i primi ottavi di finale della competizione. Finora i quattro giallorossi convocati stanno vedendo il campo col contagocce. Solo un tempo per Nicola Zalewski con la Polonia, una manciata di minuti per Matias Vina invece con l’Uruguay. Zero minuti invece per Rui Patricio, scalzato dal ruolo di primo portiere nel Portogallo e Paulo Dybala, mai utilizzata la Joya dal ct Scaloni. La Roma si ritroverà a Trigoria tra una decina di giorni, mentre Tiago Pinto accelera per arrivare ad un’altra fumata bianca in vista di gennaio.

Calciomercato Roma, Odriozola sempre più vicino: Real Madrid su Azpilicueta

Porte girevoli sulla corsia di destra in casa Roma, al passo d’addio Rick Karsdorp dopo la rottura totale con José Mourinho. Il prescelto per riempire il vuoto sulla fascia di destra sembra esser stato individuato in Alvàro Odriozola, lo scorso anno in Serie A con la Fiorentina ed ora vicino all’addio dal Real Madrid. La squadra di Carlo Ancelotti dal canto suo avrebbe già individuato il sostituto ideale dell’ex viola, secondo quanto riportato dal sito Sport.es, le Merengues sono pronte a piombare su Cèsar Azpilicueta, terzino classe ’89 in forza al Chelsea in Premier League. Sul terzino spagnolo in estate era alto il pressing del Barcellona, ora Florentino Perez potrebbe tentare il colpo che chiuderebbe il cerchio dopo l’addio di Odriozola destinazione Roma.