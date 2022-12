Calciomercato Roma, il nemico alle porte: doppio tradimento da ex

Calciomercato Roma, ostacolo temibile in vista di gennaio per José Mourinho e Tiago Pinto. C’è il sorpasso in vista di gennaio col doppio tradimento

La prossima settimana la Roma di José Mourinho si ritroverà a Trigoria prima della partenza per il sud del Portogallo. La squadra giallorossa raggiungerà nuovamente l’Algarve, per preparare al meglio la seconda parte di stagione. Il campionato italiano riprenderà ufficialmente il 4 gennaio, la Roma ospiterà allo stadio Olimpico il Bologna di Thiago Motta. Al momento della ripresa della Serie A sarà già aperta la finestra di calciomercato invernale.Tiago Pinto e Mourinho cercano un nuovo colpaccio offensivo per far sognare i tifosi, ma la concorrenza rischia di farsi spietata per il tandem portoghese.

Meno di un mese separa la Roma dal rientro ufficiale in campo allo stadio Olimpico. Il 4 gennaio la Serie A riprenderà dalla sedicesima giornata, con la squadra giallorossa che vuole recuperare terreno nella lotta al piazzamento europeo in campionato. Ed il mese di gennaio sarà anche l’occasione per Tiago Pinto di puntellare la rosa giallorossa, dopo l’arrivo di Ola Solbakken dal Bodo-Glimt, è spuntata una suggestione offensiva dal Barcellona che potrebbe far sognare i tifosi in vista di gennaio.

Calciomercato Roma, il Manchester United piomba su Memphis Depay

L’ultima suggestione porta il nome dell’olandese Memphis Depay, in vetrina al Mondiale in Qatar ed in scadenza con il Barcellona. L’attaccante Orange è stato accostato alla Roma in vista della sessione invernale di calciomercato, ma la concorrenza si fa agguerrita per l’ex Lione. Secondo quanto scrive As in Spagna la squadra in pole position per l’acquisto di Memphis Depay a gennaio sarebbe il Manchester United di Erik ten Hag. I Red Devils, dopo l’addio a Cristiano Ronaldo, sono in cerca di rinforzi offensivi e José Mourinho rischia di perdere l’attaccante olandese con un intreccio da doppio ex. Da un lato proprio il club di Manchester, che ha visto lo Special One in panchina dal 2016 al 2018, dall’altro il tecnico olandese ten Hag. L’allenatore conosce bene l’attaccante, avendolo allenato -seppur da vice- nel PSV Eindhoven.