Calciomercato Roma, affare già fatto: manca il sì di Mourinho

Calciomercato Roma, le basi per chiudere l’affare nelle prossime settimane sono state già gettate. Manca solo il via libera definitivo, decide Mourinho

Tra poche ore la Roma raggiungerà il sud del Portogallo. La squadra giallorossa volerà nuovamente in Algarve, sede del ritiro estivo, per una settimana di preparazione intensa. Saranno ben tre gli incontri amichevoli per la truppa allenata dallo Special One. Il tecnico portoghese ha dichiarato che porterà tutti nel mini ritiro invernale, mentre si attendono sviluppi intorno alle prossime mosse di Tiago Pinto.

Nel primo pomeriggio di oggi la Roma partirà alla volta del Portogallo, in Algarve la squadra giallorossa svolgerà tre incontri amichevoli in sette giorni. José Mourinho ha annunciato che l’unico assente nel ritiro invernale sarà Paulo Dybala, che ha raggiunto la finale del Mondiale in Qatar con la sua Argentina. In attesa della partenza, con la ripresa della stagione sempre più vicina, tanta attenzione è concentrata sulle manovre di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, accordo per Bove al Lecce: manca il via libera di Mourinho

In rampa d’uscita continua ad esserci il nome di Edoardo Bove, giovane centrocampista giallorosso che potrebbe cambiare aria a gennaio. Nella giornata di ieri era arrivata una prima fumata nera sulla trattativa che dovrebbe portarlo al Lecce. Il classe 2002 finora ha trovato poco spazio nelle rotazioni a centrocampo, ecco cosa manca per la sua cessione a gennaio.

Secondo quanto riportato su Twitter dalla giornalista Eleonora Trotta, di Calciomercato.it, le basi per l’accordo di massima tra Roma e Lecce sono state già fissate. Si tratterebbe della formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. L’opzione in favore della Roma dovrebbe essere sui 4.5 milioni di euro. L’ultimo ostacolo per la chiusura della trattativa è rappresentato dal via libera definitivo di José Mourinho, che vuole capire fino in fondo i tempi di recupero di Gini Wijnaldum, per non restare scoperto nella zona nevralgica di campo.