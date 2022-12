Calciomercato Roma, svolta improvvisa: apertura all’addio

Svolta improvvisa in vista di gennaio per il calciomercato della Roma. C’è l’apertura all’addio in Serie A: può cambiare tutto per Tiago Pinto

La Roma è in Algarve, dove il ritiro invernale è arrivato agli sgoccioli. La squadra giallorossa ha raggiunto nuovamente il sud del Portogallo, per svolgere tre amichevoli in vista della ripresa della stagione. La ripartenza in Serie A è fissata al 4 gennaio, quando la Roma ospiterà il Bologna allo stadio Olimpico. Nel campionato italiano Tiago Pinto sta cercando di chiudere un colpo in vista della finestra invernale, c’è l’apertura all’addio ed ora la strada potrebbe essere tutta in discesa per il general manager giallorosso.

Domani la Roma svolgerà l’ultima amichevole in Portogallo, contro gli olandesi del Waalwijk. In seguito ci sarà il ritorno nella Capitale, mentre José Mourinho tira un sospiro di sollievo intorno alle condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha superato completamente l’infortunio accusato nell’ultima amichevole. Ed il tecnico giallorosso guarda con fiducia anche alle manovre di Tiago Pinto, che sta cercando di rinforzare la rosa giallorossa in vista della seconda parte di stagione. C’è la svolta improvvisa che potrebbe facilitare l’accordo in Serie A, ecco cosa può cambiare nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, il Sassuolo apre all’addio di Frattesi a gennaio

Il nome più caldo è ancora una volta quello di Davide Frattesi. Il centrocampista ex giallorosso è indiziato nuovamente ad un ritorno a Trigoria e Tiago Pinto è pronto a tornare al tavolo delle trattative con il Sassuolo. Il club neroverde potrebbe innestare un effetto domino a centrocampo nel mese di gennaio, sul piatto finirebbe il giovane Edoardo Bove in casa giallorossa.

Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista Marco Conterio il Sassuolo avrebbe aperto alla cessione a gennaio del numero 16. Tiago Pinto si sbilanciò pubblicamente sulla voglia di riportare a Trigoria il giovane centrocampista e l’intreccio con Bove sembra confermato. La società emiliana ha chiesto informazioni sul giovane giallorosso, che potrebbe fare il percorso inverso di Frattesi a gennaio. Le prossime settimane saranno quelle decisive.