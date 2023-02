Roma, Pinto a ruota libera: dal reintegro di Zaniolo al rinnovo di Smalling

Ecco le parole di Tiago Pinto, il general manager della Roma è intervenuto prima della sfida interna all’Empoli. Spunta il doppio verdetto, da Zaniolo a Smalling

Il general manager della Roma è uscito allo scoperto nell’immediato pre-partita della sfida tra Roma ed Empoli. Il general manager della Roma è tornato a parlare della questione legata a Nicolò Zaniolo e non solo. Non è sfuggito il verdetto sul rinnovo di Chris Smalling, accostato con insistenza all’Inter di Giuseppe Marotta.

Ecco le parole di Tiago Pinto prima del fischio d’inizio. La squadra giallorossa ha risposto subito sul campo dolo la sconfitta patita contro la Cremonese. Nel giro di pochi minuti la Roma si è trovata avanti per due reti. Doppio assist di Paulo Dybala per le marcature di Ibanez e Tammy Abraham. I primi quarantacinque minuti hanno visto la squadra di José Mourinho avanti di due reti a zero, in attesa della ripresa del gioco ecco le parole di Tiago Pinto rilasciate ai microfoni DAZN.

Roma-Empoli, le parole di Tiago Pinto ai microfoni DAZN

Il general manager parte dalla lotta al piazzamento Champions League in Serie A: Ogni volta che parliamo della Champions dobbiamo dire che la corsa in campionato è competitiva. A noi il derby di domani tra Inter e Milan ci interessa poco, se oggi non vinciamo.”

Ecco la promessa ai tifosi giallorossi: “Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi che ancora una volta hanno riempito lo stadio dopo la Coppa Italia. Dobbiamo prenderci i tre punti e dopo si fanno i conti.” Immancabile un passaggio su Nicolò Zaniolo, fuori dal progetto tecnico di Mou: “Su Nicolò penso che la linea della società è stata abbastanza chiara. Non è positivo per nessuno parlare tutte le partite di questa situazione” Infine un passaggio sul rinnovo di Chris Smalling: “Su Smalling la palla passa a lui. Tutte e due le parti vogliono continuare. Questa clausola dà il potere a lui, se vuole o meno rimanere.”