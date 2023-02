Calciomercato Roma, Pinto e la Premier anticipati: annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, l’annuncio ufficiale coglie di sorpresa Tiago Pinto e le big della Premier League. Ecco le parole del calciatore sul proprio futuro.

Tra poche ore la Roma di José Mourinho tornerà in campo per la ventiduesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa, impegnata in trasferta a Lecce, cerca continuità dopo aver conquistato il terzo posto in solitaria. In attesa della sfida del Via del mare c’è un importante aggiornamento di calciomercato che coinvolge Tiago Pinto e non solo. C’è l’annuncio ufficiale del calciatore che anticipa anche l’assalto della Premier League.

La Roma è attesa da una gara pesantissima in ottica lotta al piazzamento in Champions League. Dopo la vittoria interna sull’Empoli, che ha proiettato i giallorossi al terzo posto in solitaria in classifica, sarà fondamentale trovare continuità in trasferta. Questa sera ci sarà lo scontro diretto tra Lazio ed Atalanta allo stadio Olimpico, e comunque vada la Roma ha la possibilità di rosicchiare punti alle due dirette avversarie alla corsa per il quarto posto. L’obiettivo della qualificazione in Champions appare come uno snodo fondamentale per le casse della società giallorossa, che per stessa ammissione del general manager Tiago Pinto, ha svolto un mercato invernale sottotono.

Calciomercato Roma, Branthwaite allo scoperto sul futuro: Pinto e la Premier anticipati

La Roma nella sessione di calciomercato di riparazione ha chiuso due colpi in entrata, al netto di tre calciatori che hanno salutato Trigoria. L’ultimo arrivato è stato il difensore Llorente dal Leeds, nuovo rinforzo pescato in Premier League da Tiago Pinto. Il general manager rischia di esser tagliato fuori dalla corsa per un altro obiettivo difensivo, al pari dei giganti del campionato inglese.

Nei radar del general manager giallorosso è finito Jarrad Branthwaite, difensore del PSV in prestito dall’Everton. Sulle tracce del classe 2002 ci sono anche il Liverpool di Klopp ed il Manchester United di ten Hag. Le due big di Premier stanno seguendo da vicino il futuro del difensore, accostato anche alla Roma di José Mourinho. Ma lo stesso Branthwaite, intervistato dai microfoni di ESPN ha annunciato di gradire la soluzione PSV: “È qualcosa che prenderò in considerazione, sicuramente.“