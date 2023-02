Calciomercato Roma, fattore Mourinho: doppia firma in arrivo

Calciomercato Roma, fattore José Mourinho e doppia firma in arrivo prima della sessione estiva. Ecco come cambiano gli equilibri nella rosa giallorossa

Le scelte di José Mourinho influenzano il calciomercato della Roma. Asse nazionale e doppia firma in arrivo per Tiago Pinto che vuole arrivare a dama entro la sessione estiva di mercato. Lo Special One è un fattore che orienta le strategie del calciomercato giallorosso sia in entrata che in uscita: è tutto pronto per la doppia firma in casa Roma.

La Roma è reduce da due vittorie tanto convincenti quanto preziose. La squadra giallorossa ha superato prima l’Hellas Verona poi il Salisburgo allo stadio Olimpico. Conquistato il pass per gli ottavi di finale di Europa League, dove è stata pescata la Real Sociedad, è il momento di concentrarsi sulla lotta al quarto posto per la squadra di José Mourinho. I giallorossi torneranno in campo martedì pomeriggio, in casa della Cremonese. Sono punti pesanti quelli in palio allo Zini di Cremona per la Roma, in piena lotta per il piazzamento Champions in Serie A. Le ultime uscite dei giallorossi hanno acceso i riflettori sul blocco azzurro nella squadra giallorossa, e c’è la doppia firma in arrivo per Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, fattore Azzurro per Mou: doppio rinnovo in arrivo

Il blocco Nazionale in casa Roma si conferma decisamente importante per lo Special One. Nelle ultime uscite sono stati decisivi Leonardo Spinazzola ed Andrea Belotti, il futuro per entrambi è ancora da scrivere mentre si delinea la strategia per un doppio rinnovo in quota Nazionale tra i calciatori giallorossi.

Le prestazioni della Roma fanno contento anche Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia. Oltre al terzino e la punta ex Torino nelle ultime uscite sono stati determinanti anche Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy. Entrambi i calciatori sono in odore di rinnovo in casa giallorossa, e la doppia firma potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Se per il centrocampista si tratta di un rinnovo scontato, la trattativa è impostata da tempo, per il Faraone è invece una corsa contro il tempo. Il contratto di El Shaarawy scadrà in estate e, secondo quanto riporta il Corriere della Sera la firma sul rinnovo può arrivare subito in caso di permanenza del tecnico portoghese in giallorosso.