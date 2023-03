Calciomercato Roma, incasso da 50 milioni e sostituto a parametro zero

Calciomercato Roma, in vista della sessione estiva l’addio al fedelissimo di Mourinho sembra inevitabile. Maxi intreccio in Premier: 50 milioni sul piatto

Tra poche ore la Roma di José Mourinho tornerà in campo allo stadio Olimpico. Reduce dalla vittoria contro la Juventus la squadra giallorossa affronterà la Real Sociedad per la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. La squadra basca è la quarta forza della Liga, stessa posizione occupata in classifica dai giallorossi in Serie A. Mentre spunta un nuovo intreccio di calciomercato che coinvolge la Premier League.

In attesa di tornare in campo per l’Europa League in casa giallorossa si ragiona sulla prossima finestra di calciomercato estivo. La squadra giallorossa affronterà allo stadio Olimpico la Real Sociedad, quarta forza della Liga spagnola. In palio c’è il passaggio ai quarti di finale della competizione europea, sarà fondamentale trovare continuità tra le mura amiche dopo la vittoria contro la Juventus. In vista della sessione di calciomercato estiva, con il futuro di José Mourinho ancora tutto da decifrare, c’è una cessione da 50 milioni all’orizzonte per Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, 50 milioni e addio Ibanez: scelto il sostituto in Premier League

Il general manager giallorosso dovrà operare anche la prossima estate sotto i paletti economici imposti dalla UEFA per il Fair play finanziario. Ecco perché una cessione importante appare inevitabile, con conseguente plusvalenza a referto per Pinto. A salutare potrebbe essere il difensore brasiliano, Roger Ibanez.

Il difensore brasiliano potrebbe essere la cessione necessaria per appianare i conti in casa giallorossa la prossima estate. Ibanez è uno dei fedelissimi di José Mourinho, il tecnico lo difese pubblicamente anche dopo il brutto errore nel derby d’andata. Ma, secondo quanto scrive il giornalista Francesco Balzani, la sua cessione per 50 milioni di euro sembra essere inevitabile. Sul brasiliano ex Atalanta ci sono le piste Tottenham e West Ham, con un nuovo intreccio in Premier per Tiago Pinto. Per sostituire il difensore la candidatura più concreta sarebbe infatti quella di Caglar Soyuncu, in scadenza di contratto con il Leicester.