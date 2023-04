Addio Mourinho: fattore Champions spazzato via

Tra poche ore la Roma di Mourinho tornerà in campo, per la trasferta in casa del Torino. Nel frattempo continuano a rincorrersi voci sul futuro del portoghese

La Roma è attesa dalla ventinovesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa scenderà in campo tra poche ore, in casa del Torino di Ivan Juric. Inter e Milan sono reduci dai due pareggi negli anticipi di ieri, per la formazione giallorossa c’è l’opportunità di compiere il doppio sorpasso in classifica. Nel frattempo gli addetti ai lavori continuano a concentrarsi sul futuro di José Mourinho.

Alle ore 18:30 ci sarà il fischio d’inizio di Torino-Roma. La squadra di José Mourinho cerca continuità dopo la vittoria interna conquistata ai danni della Sampdoria. Il Milan e l’Inter sono state fermate sul pareggio rispettivamente da Empoli e Salernitana, concedendo una ghiotta occasione ai giallorossi in caso di vittoria. Strappare i tre punti in casa granata consentirebbe alla Roma di effettuare il doppio sorpasso ai danni delle milanesi e conquistare il terzo posto in attesa della sfida tra Lazio e Juventus. In attesa della sfida tra giallorossi e granata c’è un nuovo scenario che irrompe sul futuro del tecnico portoghese.

Calciomercato Rom, addio Mourinho a fine stagione: sirene arabe e Champions dimenticata

Le sirene arabe suonano forte alla finestra di José Mourinho. Nei giorni scorsi è uscita l’indiscrezione di un’offerta mostruosa per strappare il tecnico portoghese alla squadra giallorossa un anno prima della scadenza del contratto, nell’estate del 2024. Secondo quanto scrive oggi ‘Il Messagero’ al momento per i Friedkin la prossima estate è l’unica data da tenere in considerazione per il futuro di Mourinho.

Ma il quotidiano aggiunge un nuovo scenario che potrebbe rimescolare clamorosamente le carte. Dietro il silenzio, o i depistaggi, riguardanti il proprio futuro da parte di José Mourinho potrebbe celarsi anche la voglia di cambiare aria a prescindere dai risultati. Stanto a quanto riferito da Gianluca Lengua infatti lo Special One potrebbe decidere di lasciare la Roma tra pochi mesi anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il fattore europeo, decisivo nel bilancio stagionale ed in vista del prossimo calciomercato estivo, verrebbe così spazzato via.