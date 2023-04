Calciomercato Roma, firma ‘scontata’: incontro fissato

Calciomercato Roma, Tiago Pinto vuole chiudere con lo sconto per arrivare alla firma nei prossimi mesi. Appuntamento già fissato: le ultimissime

La stagione della Roma è entrata nella volata finale. La squadra allenata da José Mourinho è ancora in corsa in Europa League, attesa dal doppio confronto con il Bayer Leverkusen in semifinale, e nella lotta al quarto posto in Serie A. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta esterna in casa dell’Atalanta, che ha permesso al Milan di agganciare in classifica la Roma. Sabato pomeriggio ci sarà lo scontro diretto allo stadio Olimpico proprio contro i rossoneri, mentre Tiago Pinto sta già lavorando alla finestra di calciomercato estivo in casa giallorossa.

Le strade di Pinto e Mourinho viaggiano su due binari paralleli in questa ultima parte di stagione. Il tecnico portoghese vuole conquistare il piazzamento in Champions League in Serie A ed arrivare fino in fondo all’Europa League per continuare a coltivare i sogni di gloria europea dei giallorossi. Per la corsa ala quarto posto nel campionato italiano sarà decisiva la prossima sfida diretta, contro il Milan sabato pomeriggio allo stadio Olimpico. Lo Special One dovrà reinventarsi la formazione in seguito ai tanti infortuni che hanno falcidiato la squadra giallorossa nelle ultime gare, tra cui lo stop occorso allo spagnolo Diego Llorente.

Calciomercato Roma, riscatto con lo sconto per Llorente: incontro già fissato

Il difensore, prelevato dal Leeds nella sessione invernale di calciomercato, ha conquistato fiducia e spazio nelle gerarchie del tecnico della Roma. Nella gara contro l’Atalanta si è fermato per infortunio, stop che lo terrà fuori dal campo per almeno un paio di settimane.

Il futuro del difensore spagnolo è ancora da decifrare. La Roma potrebbe riscattarlo dal Leeds al fronte del pagamento dei 18 milioni di eruo pattuiti per il riscatto dell’ex Real Madrid. Il classe ’93 ha convinto José Mourinho, che lo ha preferito anche ad Ibanez nelle ultime uscite dei giallorossi. Ma Pinto non ha intenzione di pagare la cifra pattuita con il club inglese in vista dei mesi estivi. Come sottolineato dal giornalista Francesco Balzani il dirigente portoghese incontrerà nelle prossime settimane il club inglese proprio per trattare sullo sconto per il difensore spagnolo.