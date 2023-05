Calciomercato Roma, nuovo colpo a zero: Pinto sfida mezza Premier

Calciomercato Roma, Tiago Pinto punta un nuovo colpo a parametro zero. Il dirigente giallorosso è pronto a sfidare mezza Premier League e non solo

La Roma è attesa dalla sfida europea contro il Bayer Leverkusen, valida per la semifinale di andata dell’Europa League. La squadra guidata da José Mourinho è reduce da quattro gare senza vittorie in Serie A, il palcoscenico europeo rappresenta l’occasione per il riscatto immediato dei giallorossi. Su un binario parallelo viaggiano le manovre di Tiago Pinto, deciso a bruciare le tappe in vista della sessione estiva di calciomercato. Dopo il colpo Aouar a centrocampo si aprono spiragli per un nuovo innesto a parametro zero in Premier League.

Il dirigente portoghese la scorsa estate ha messo a segno diversi colpi a costo zero. Il più eclatante è stato l’ingaggio di Paulo Dybala, senza dimenticare gli innesti di Nemanja Matic ed Andrea Belotti. Nelle scorse ore sono arrivate nuove conferme sul colpo Houssem Aouar, il centrocampista avrebbe accettato l’offerta della Roma ed è pronto a vestire il giallorosso nella prossima stagione. Il calciatore arriverà in scadenza di contratto dal Lione, ma non è l’unica pista che può accendersi a centrocampo a parametro zero. Fari puntati in Premier League per Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, idea Lerma a parametro zero dal Bournemouth: c’è tanta concorrenza

Il dirigente portoghese potrebbe tornare a guardare in Inghilterra per rafforzare a costo zero la rosa giallorossa. Sul taccuino di Tiago Pinto può balzare in cima alla lista per la mediana della Roma il centrocampista colombiano Jefferson Lerma, in forza al Bournemouth.

Il calciatore 28enne è in scadenza con le Cherries, squadra con la quale Tiago Pinto ha chiuso il prestito di Matias Vina nei mesi scorsi. Ora, secondo quanto scrive su Twitter il giornalista spagnolo Matteo Moretto. Il cronista ha sottolineato come Lerma non abbia ancora sciolto le riserve intorno al rinnovo del contratto offerto dal Bournemouth. Il giornalista aggiunge che ci sono tante squadre pronte a stappare il centrocampista alle Cherries, come Aston Villa, West Ham, Leeds e Newcastle in Premier League ma non solo. Anche squadre spagnole ed italiane seguono con interesse il centrocampista colombiano.