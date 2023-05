Calciomercato Roma, niente rinnovo: l’esterno arriva dalla Bundesliga

La Roma, nel corso dell’estate, proverà ad ingaggiare nuovi cursori di fascia. Il top player si libera a parametro zero: l’addio è certo.

La Roma riflette, in vista della prossima sessione del mercato. La stagione non si è ancora conclusa e può portare in dono ancora diverse soddisfazioni ma intanto il direttore generale Tiago Pinto si è messo al lavoro con l’obiettivo di risolvere le criticità di gioco emerse in queste settimane.

La spinta propulsiva sulle fasce ed il contributo offerto dagli esterni a disposizione di José Mourinho, ad esempio, non è stata soddisfacente. A deludere le aspettative, in particolare, è stato Leonardo Spinazzola che, in 37 apparizioni complessive, è riuscito a totalizzare appena 2 reti e 6 assist. Un bottino deludente che, non a caso, ha fatto finire in stand-by la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. I contatti tra le parti, con tutta probabilità, riprenderanno più avanti ma, al momento, non è da escludere che il divorzio vada in scena già in estate.

Tanto movimento e sacrificio ma poco costrutto anche per Nikola Zalewski, fermo ad appena un gol e un passaggio vincente in 42 presenze con indosso la maglia giallorossa. Sulla fascia ha poi spesso giocato Stephan El Sharaawy ma in quella posizione l’ex Milan è chiaramente adattato. Ecco perché Pinto ha iniziato a valutare una serie di profili d’esperienza da portare nella Città Eterna, così da rendere la rosa più competitiva ad alti livelli. I riflettori, in particolare, sono stati puntati su Raphaël Guerreiro.

Roma, Guerreiro non rinnova

Il terzino portoghese è legato al Borussia Dortmund fino al 30 giugno e il divorzio, stando a quanto riportato dal portale ‘Sport1’, va considerato praticamente certo. Tutti i tentativi fatti per convincerlo a restare si sono rivelati vani, con il club gialloronero che si è ormai rassegnato all’idea di perderlo a parametro zero.

Raphael Guerreiro (Lapresse) – asromalive.it

Guerreiro, in 34 gare, ha totalizzato 5 gol e 14 assist dimostrando di essere uno dei migliori cursori nel panorama calcistico europeo. Adesso il suo obiettivo consisterà nel cercare di conquistare la Bundesliga. Poi, sarà tempo di salutare la compagnia e mettersi alla prova in altri contesti. La Roma resta alla finestra. Dopo aver perso la corsa riguardante Ivan Fresneda (accasatosi a sorpresa al Bayer Leverkusen), Pinto è pronto a piazzare l’affondo vincente per il connazionale.