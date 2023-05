Mourinho, brutta notizia dopo la gioia: la Procura Figc ha deciso

Mourinho, brutta notizia per lo Special One dopo la gioia clamorosa di ieri sera: la FIGC ha deciso in questo modo dopo le parole alla fine della gara del Monza del tecnico portoghese

Nemmeno oggi, dopo aver conquistato l’ennesima finale europea della sua carriera, la seconda consecutiva sulla panchina della Roma, José Mourinho può stare tranquillo. No, nemmeno oggi.

Per il tecnico portoghese infatti è arrivato un deferimento. Nel mirino del pool federale guidato da Chiné oggi ci sono le parole che lo Special One ha detto alla fine della gara contro il Monza, quella che ha gettato nello sconforto i tifosi giallorossi perché avevano un profumo d’addio, e riferite all’arbitro Chiffi che ha diretto quel match. Mou lo aveva criticato aspramente per la conduzione di gara e definendolo uno dei più scarsi visti nella sua carriera. E secondo il procuratore federale queste dichiarazioni sono “lesive”. La presunta violazione è quella degli articoli 4 comma 1 e 23 comma 1 del codice di Giustizia Sportiva.

Mourinho, arriva il deferimento

Ora, siccome i tempi sono comunque lunghi, Mourinho almeno per ora non rischia nessuna squalifica. Dovrebbe esserci salvo clamorosi e inaspettati colpi di scena nelle ultime tre gare di campionato della Roma. Quelle che ormai non contano nulla, inutile girarci intorno, perché l’unico obiettivo adesso, e probabilmente lo vedremo anche nelle scelte di formazione delle prossime settimane, è quello di arrivare al top alla partita più importante della stagione, quella prevista mercoledì 31 maggio a Budapest contro il Siviglia che ieri ha eliminato la Juventus e che non potrà contare sulle prestazioni di Acuna.

Insomma, un altro problema per Mourinho, senza dubbio. Ma lui è abituato ad essere sempre al centro dell’attenzione di tutti. Tornando a Budapest, che al momento è quello che interessa ai tifosi della Roma, qui ci sono le linee guida per prendersi un biglietto per la finale, qui invece quelle che servono per arrivare in Ungheria.