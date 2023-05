Calciomercato Roma, addio Barcellona: Euroderby per Pinto

Calciomercato Roma, Tiago Pinto sfida Milan e Inter ma la concorrenza è in aumento. Il Barcellona intanto ha già fissato il prezzo per l’addio in estate

La Roma di José Mourinho vola in finale di Europa League. La squadra giallorossa ha strappato il pass per Budapest, dove affronterà il Siviglia, dopo una gara intensa contro il Bayer Leverkusen. Il pareggio a reti bianche conquistato in terra tedesca ha consentito ai giallorossi di centrare la seconda finale europea consecutiva. Sono tre le italiane in finale di coppa in Europa, con l’Inter che ha avuto la meglio sul Milan nell’Euroderby che valeva l’accesso alla finale di Champions League. Euroderby che potrebbe riaccendersi in ottica calciomercato estivo, con Tiago Pinto e non solo pronto ad insidiare le milanesi.

L’Inter in Champions League, la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference. Tre squadre italiane qualificate nelle massime competizioni europee, scenario che non si vedeva da 30 anni per la Serie A. Il campionato italiano torna protagonista nel calcio continentale, mentre in calendario ci sono altre tre giornate. Ultime battute di una stagione ancora aperta su tanti fronti in Serie A, dai piazzamenti europei alla lotta salvezza ancora tante squadre sono alla caccia dei rispettivi obiettivi. La Roma è decisamente lontana dal quarto posto, occupato dalla Lazio a più sei punti in classifica. Il Milan è quinto e dovrà tentare il tutto per tutto per riagganciare il treno Champions League dopo la sconfitta nell’Euroberby con l’Inter di Inzaghi.

Calciomercato Roma, il Barcellona saluta Umtiti: Milan e Inter sfidano Pinto

Inter, Roma e Milan -secondo quanto rimbalza dalla Spagna- sono pronte a sfidarsi per il colpo difensivo dal Barcellona. Gli ultimi rumors di calciomercato si concentrano sul futuro di Samuel Umtiti, protagonista questa stagione con la maglia del Lecce in Serie A. Proprio la squadra salentina, in caso di salvezza, tenterà di assicurarsi l’ingaggio definitivo del difensore arrivato in prestito secco.

Secondo quanto evidenza il sito Sport.es il Lecce, in caso di salvezza, tenterà l’affondo per il colpo Umtiti. Il sito spagnolo parla di un’offerta da 4 milioni di euro, che accontenterebbe il club blaugrana. Ma sia la Roma che le due milanesi continuano a monitorare il profilo del difensore classe ’93. Anche in Ligue 1 diverse squadre sembrano pronte all’assalto estivo.