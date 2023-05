Maglie Roma 2023-24: nuovo modello svelato [FOTO]

Maglie Roma per la stagione 2023-24, la squadra giallorossa torna ad indossare Adidas. Svelato un nuovo modello sul web, ecco la foto con tutti i dettagli

La Roma è reduce dalla cocente sconfitta di Firenze, dove la squadra viola ha ribaltato il risultato nel giro di pochi minuti. Mercoledì sera i giallorossi si giocheranno tutta la stagione in un appuntamento con la storia in quel di Budapest. Tra tre giorni la Roma affronterà il Siviglia per la finalissima di Europa League, ultima chance di raggiungere la Champions League per la squadra allenata da José Mourinho che sogna di portare in bacheca il secondo trofeo europeo consecutivo. Intanto emergono nuovi dettagli sulle divise del prossimo anno.

Dimenticare in fretta il passo falso di Firenze e preparare al meglio l’appuntamento con la storia di mercoledì sera. Questa è la missione Finale della Roma, che tra tre giorni si giocherà l’Europa League contro il Siviglia in quel di Budapest. La squadra guidata da José Mourinho affronterà la seconda finale europea consecutiva, vero e proprio crocevia in vista del bilancio di fine stagione. Nella trepidante attesa dell’appuntamento europeo, emergono nuovi dettagli sulle prossime divise che indosserà la squadra giallorossa nella stagione 2023-24.

Maglie Roma 2023-24, svelato il kit d’allenamento: nuove foto e dettagli sul web

Il prossimo anno la Roma tornerà a vestire Adidas. Il brand tedesco sta preparando diverse sorprese per la divisa dei giallorossi, che vedrà il ritorno del lupetto come logo sulle maglie da gara. Lupetto che sarà presente anche nelle divise di allenamento, ecco le nuove foto che sono uscite sul portale specializzato Footyheadlines.com.

Il kit di allenamento sarà nero con loghi giallo-arancio e con le maniche bordate di rosso. La foto ha già fatto il giro del web e stuzzicato la tifoseria giallorossa in vista del lancio ufficiale, che si attende a luglio 2023. Resta da sciogliere il nodo sul nuovo sponsor, che sarà Toyota. Il sito specializzato in maglie non specifica se il nome del brand giapponese sarà presente o meno sul kit di allenamento del prossimo anno.