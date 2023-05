Calciomercato Roma, tentazione Morata: prezzo fissato per il sì

Calciomercato Roma, duello in vista per il ritorno di Alvaro Morata in Serie A. Prezzo fissato per il sì decisivo: ecco tutti i dettagli

Tra due giorni la Roma di José Mourinho è attesa da un appuntamento con la storia. La squadra giallorossa si giocherà la seconda finale europea consecutiva, questa volta in palio c’è l’Europa League. La resa dei conti si disputerà a Budapest mercoledì sera, di fronte all’undici guidato dallo Special One ci sarà il Siviglia, sei volte campione della competizione continentale. La fine della stagione si avvicina e si anticipano in parallelo diversi scenari di calciomercato che coinvolgono Tiago Pinto in casa giallorossa.

Il dirigente portoghese, responsabile del calciomercato della Roma, si sta muovendo con rapidità sul fronte dei calciatori a parametro zero. Sembra già definito il colpo Aouar a centrocampo, l’algerino lascia il Lione in scadenza di contratto. In difesa il nome più caldo, sempre a ‘costo zero’, è quello di Evan Ndicka dall’Eintracht Francoforte. Ma Tiago Pinto può cercare anche la rivoluzione totale nel settore offensivo della Roma, dove il rendimento di Andrea Belotti e Tammy Abraham è stato al di sotto delle aspettative in questa stagione. In più di un’occasione è stato accostato alla lista dei desideri del manager ex Benfica anche il nome di Alvaro Morata, in rotta d’uscita dall’Atletico Madrid.

Calciomercato Roma, anche il Milan sulle tracce di Morata: “Sì a 20 milioni”

Non manca la concorrenza per il ritorno in Serie A del bomber spagnolo. Sulle sue tracce è stata segnalata la Juventus, che lo riporterebbe in bianconero dopo un anno all’Atletico Madrid ed il Milan di Stefano Pioli e Paolo Maldini. Proprio sulle possibili decisioni della squadra rossonere si è soffermato un addetto ai lavori.

Il giornalista Salvatore Riggio è intervenuto in diretta ai microfoni della TV Play a Calciomercato.it. Il cronista ha fatto il punto sulle possibili mosse in attacco di Paolo Maldini. Le parole di Riggio puntano anche alla pista Morata in casa rossonera: “A me piace molto Hojlund dell’Atalanta, ma devi investire soldi, loro certo non te lo regalano. Un giocatore così però sarebbe un valore aggiunto per il Milan. Per Morata se sono 20 milioni sì, di più no.”