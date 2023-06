Calciomercato Roma, assalto dell’Inter: 15 milioni per Pinto

Calciomercato Roma, possibile l’assalto estivo dell’Inter ad un giocatore in uscita dai giallorossi. Tiago Pinto fissa il prezzo: 15 milioni per l’addio

Conclusa la stagione della Roma, con la qualificazione in Europa League acciuffata in casa all’ultima giornata, è il momento di concentrarsi sul calciomercato estivo. Tiago Pinto ha l’obiettivo di alzare l’asticella qualitativa della rosa a disposizione di José Mourinho. Il dirigente portoghese è a caccia di rinforzi a parametro zero, per rispettare i vincoli economici imposti dalla UEFA e non solo. L’ex Benfica è a caccia di un tesoretto in uscita, a rimpinguare le casse del club giallorosso potrebbe essere l’Inter di Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta.

Acquistare a parametro zero e andare a caccia di plusvalenze nelle prossime settimane, ecco l’obiettivo di Tiago Pinto in vista della sessione estiva di calciomercato. Il valzer degli addii è stato inaugurato dal giovane Providence, riscattato ufficialmente nelle scorse ore dagli austriaci del TSV Hartberg. Il portoghese ha necessità di incassare un tesoretto in uscita da 40 milioni entro la fatidica data del 30 giugno. Il brutto infortunio occorso ai danni di Tammy Abraham ha complicato la strada verso l’addio del numero 9 giallorosso, mentre sono in tanti i possibili sacrificati sull’altare del calciomercato in uscita.

Calciomercato Roma, l’Inter piomba su Spinazzola: Pinto fissa il prezzo

Uno dei calciatori che potrebbe salutare la Roma nelle prossime settimane è Leonardo Spinazzola. Il contratto del terzino sinistro scade con la Roma nel 2024, e la sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza necessaria per rispettare i termini del seetlment agreement accordato con la UEFA.

Tiago Pinto potrebbe accettare una cifra tra i 12 ed i 15 milioni di euro per la cessione del laterale sinistro. E, secondo quanto evidenziato su Twitter dal giornalista Ilario Di Giovambattista, ci sarebbe l’Inter di Inzaghi sulle tracce del calciatore classe ’93. Questa stagione il calciatore umbro ha collezionato 40 presenze con la maglia della Roma, siglando anche due reti per la squadra di José Mourinho. Le prossime settimane sembrano essere quelle decisivi per sciogliere i dubbi del terzino ex Atalanta, che potrebbe salutare per sposare la causa dell’Inter.