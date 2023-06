Mourinho dall’addio al rinnovo con la Roma: “Punto di contatto con i Friedkin”

José Mourinho dal possibile addio all’ipotesi di prolungamento contrattuale con la Roma. C’è un nuovo verdetto in diretta, ecco il punto di contatto con i Friedkin

Le ultime due gare stagionali della Roma hanno visto José Mourinho lanciare netti segnali riguardo il proprio futuro. Se nelle scorse settimane la possibilità di divorzio con i giallorossi continuava ad infiammare i rumors di calciomercato, ci ha pensato direttamente lo Special One ad anticipare il proprio destino. Il tecnico portoghese ha fatto capire, prima alla squadra a Budapest, poi al pubblico romanista allo stadio Olimpico di avere le idee chiare in vista della prossima stagione: “Io resto qui“.

Il tecnico portoghese ha infiammato lo stadio Olimpico dopo la vittoria in rimonta ai danni dello Spezia. Il giro di campo dello Special One è stato accompagnato da gesti plateali di quest’ultimo, che ha espresso fisicamente ed a parole la sua voglia di continuare ad allenare la Roma. José Mourinho ha allontanato le tante voci di mercato che lo avrebbero voluto lontano da Trigoria il prossimo anno, nonostante la scadenza di contratto nell’estate del 2024. Ora proprio la situazione contrattuale dello Special One potrebbe conoscere il punto di svolta, come ha evidenziato nelle scorse ore il giornalista Augusto Ciardi.

Mourinho verso il rinnovo con la Roma, l’annuncio di Ciardi: “Punto di contatto”

Il cronista aveva aperto all’ipotesi di prolungamento contrattuale dello Special One con la Roma, ed è tornato sul tema in diretta su TV PLAY a calciomercato.it. Ciardi rilancia: “Dopo il grande gelo c’è stato quel punto di contatto che si sta sviluppando in queste ore ed in questi giorni.”

L’analisi del giornalista: “Oltre a strategie di mercato e confrontarsi sulla vita quotidiana della Roma è chiaro che si parli anche di possibile prolungamento di contratto. Scade nel 2024, quello che scrivo oggi pomeriggio è legato al fatto che non è da scartare che il prolungamento possa essere di un anno e poi vediamo.” Dietro la svolta ci sarebbe una strategia precisa della società guidata dalla famiglia Friedkin: “Questo eviterebbe di vivere una stagione intera con il contratto in scadenza.“