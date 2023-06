Calciomercato Roma, ennesimo ribaltone: “Non ha rifiutato”

Calciomercato Roma, ennesimo ribaltone e soffiata in diretta che può cambiare le manovre di Tiago Pinto. Non c’è stato nessun rifiuto, ecco tutti i dettagli

Nuovo colpo di scena per il calciomercato della Roma. Tiago Pinto sta bruciando le tappe in vista dell’apertura ufficiale della sessione estiva. Nella giornata di ieri il club giallorosso ha ufficializzato il primo colpo in entrata per la prossima stagione. Sui canali ufficiali della Roma si è presentato Houssem Aouar, che ha sfoderato un ottimo italiano a sorpresa, il centrocampista arriva a parametro zero dal Lione. Ma il manager giallorosso deve trovare la quadra anche sul fronte delle cessioni, e c’è un nuovo ribaltone svelato in diretta.

Oltre ad essere attivo sul fronte dei colpi a parametro zero, dopo l’ufficialità di Aouar si attende la chiusura del difensore Evan Ndicka, il portoghese cerca di piazzare diverse cessioni entro il 30 giugno. Porte girevoli a Trigoria, con un occhio sempre ai paletti economici imposti dalla UEFA al club giallorosso. Pinto dovrà totalizzare un tesoretto in uscita prima dell’apertura ufficiale della sessione di calciomercato estivo, e sono in tanti con le valigie in mano in vista della prossima stagione. Oltre ai tanti rientri dai prestiti, nei giorni scorsi ufficializzato il mancato riscatto di Carles Perez in Spagna, il portoghese mira anche alle possibili plusvalenze nella rosa della Roma

Calciomercato Roma, ribaltone Volpato: “Non ha rifiutato il Sassuolo”

Nelle scorse ore erano uscite indiscrezioni che vedevano Cristian Volpato più lontano dalla cessione al Sassuolo. Sul futuro del giovane trequartista giallorosso, ha fornito importanti aggiornamenti in diretta la giornalista Eleonora Trotta, intervenuta in diretta sulla TV PLAY a calciomercato.it .

Eleonora Trotta fa chiarezza sul futuro di Cristian Volpato. La giornalista non esclude la possibile cessione al club neroverde: “Roma e Sassuolo ne stavano parlando. Volpato si è preso del tempo per riflettere, non ha rifiutato il Sassuolo.” Il calciatore insomma sta solo ragionando su quale sia la migliore soluzione per il suo futuro immediato, ma la cessione non è stata esclusa a priori. Con il club emiliano insistono dialoghi anche per Frattesi e non solo: “I dialoghi procedono per altri giovani, così come proseguono quelli per Frattesi anche per Juventus e Inter.“