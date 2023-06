Calciomercato Roma, frenata improvvisa: salta la cessione

Calciomercato Roma, dietrofront improvviso e cessione più lontana in Serie A. Decisiva la volontà del calciatore, che non è convinto della nuova destinazione.

Sono giornate fondamentali per la Roma del futuro in ottica calciomercato. Ieri è arrivata l’ufficialità del primo ingaggio a parametro zero, Tiago Pinto ha messo a segno il colpo Houssem Aouar per il centrocampo giallorosso. Il franco algerino arriva in scadenza dal Lione, e potrebbe essere solo il primo dei colpi a costo zero in vista della terza stagione a guida José Mourinho in casa giallorossa. Nel frattempo c’è da registrare la frenata improvvisa sul fronte delle cessioni.

Tiago Pinto lavora senza soste in queste settimane che portano la Roma all’apertura ufficiale della sessione di calciomercato estivo. Il manager portoghese, come ci ha abituati da diverso tempo, è molto attivo sul fronte dei colpi a parametro zero. Dopo l’ufficialità di Aouar a centrocampo, si attende la fumata bianca per quel che riguarda il colpo Evan Ndicka. Il difensore francese è in arrivo in scadenza di contratto dall’Eintracht Francoforte, ma il dirigente giallorosso deve fare i conti anche con il nodo cessioni. Per rispettare i paletti economici imposti dalla UEFA, Tiago Pinto deve totalizzare un tesoretto da quaranta milioni in uscita entro il 30 giugno.

Calciomercato Roma, dietrofront Volpato: il Sassuolo è più lontano

C’è un cambio di rotta in vista per il futuro del giovane Cristian Volpato. Il classe 2003 nell’ultima parte della stagione è uscito dai radar di José Mourinho e lo scenario spingeva il talentino offensivo verso la cessione in Serie A. 10 presenze e due reti in maglia giallorossa, finora sembrava ad un passo il suo approdo al Sassuolo di Dionisi.

Ora, secondo quanto evidenziato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il giovane calciatore non sarebbe convinto della destinazione in Serie A. Il quotidiano sportivo sottolinea come la trattativa abbia subito una brusca frenata, ma il Sassuolo in ogni caso continua a monitorare due giovani calciatori giallorossi. Per un Volpato che si allontana c’è la baby coppia Pisilli – Missori nei radar di Giovanni Carnevali. Su quest’ultimo stamattina è emers0 anche l’interesse della Juventus.