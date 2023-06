Calciomercato Roma, incontro con Totti: firma in Serie A

Calciomercato Roma, irrompe Francesco Totti sulle trattative del club giallorosso. Ecco l’incontro con l’ex numero 10 che può cambiare tutto per le manovre di Tiago Pinto

Intreccio di calciomercato tra la Roma e Francesco Totti. L’indimenticabile Capitano della squadra giallorossa è stato intercettato con uno dei protagonisti del mercato in uscita per la Roma. Ecco la foto che può aprire le porte alla firma in Serie A, la foto con l’ex numero 10 ribalta nuovamente lo scenario in vista dei prossimi giorni.

Il calciomercato della Roma è partito col botto, nonostante manchino oltre due settimane all’avvio ufficiale della finestra estiva. Tiago Pinto ha già messo a segno due colpi in entrata, con la firma a parametro zero. Domenica è stato ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Houssem Aouar, arrivato a costo zero dal Lione. Poche ore fa è sbarcato nella Capitale il difensore Evan Ndicka, anche lui firmerà a costo zero per il club giallorosso. Ora il manager portoghese può dedicarsi alla caccia al rinforzo offensivo per la terza stagione di José Mourinho sulla panchina della Roma, ma non perde di vista il nodo cessioni. Il club giallorosso deve totalizzare un tesoretto in uscita entro il 30 giugno, per rispettare i paletti economici della UEFA dopo il settlement agreement accordato sul tema del Fair Play finanziario.

Calciomercato Roma, Volpato incontra Totti: svolta per il futuro del trequartista

Uno dei calciatori in odore di cessione è il giovane Cristian Volpato. Nella giornata di ieri erano uscite indiscrezioni che vedevano il calciatore nato in Australia più lontano dalla destinazione Sassuolo, con le valutazioni in corso dello stesso trequartista intorno alla destinazione neroverde.

Il giovane calciatore è assistito dall’agenzia di Francesco Totti, e proprio sul suo profilo Instagram lo stesso Volpato ha condiviso uno scatto con l’ex Capitano della Roma. L’incontro tra il classe 2003 e la bandiera giallorossa potrebbe cambiare completamente il suo futuro in vista delle prossime settimane. Il Sassuolo sembra pronto a chiudere per la sua cessione, l’incontro con Francesco Totti potrebbe essere dunque decisivo in tal senso. L’ex numero 10 può fornire l’assist a Tiago Pinto in uscita, le prossime giornate saranno decisive per il futuro di Volpato.