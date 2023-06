25 milioni per il giallorosso, poker Juventus: “Lavora sulle uscite”

Nuovo intreccio di calciomercato che coinvolge Roma e Juventus. Richiesta da 25 milioni per il giallorosso e retromarcia bianconera, c’è il poker in uscita

Sono giorni caldissimi per il calciomercato della Roma. Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale del prolungamento contrattuale di Chris Smalling. Il difensore ex Manchester United ha firmato il rinnovo con i giallorossi fino al 2025, blindato uno dei migliori giocatori della stagione per mister José Mourinho. In vista della sessione di mercato estivo non mancano intrecci tra i giallorossi e la Juventus.

La scorsa estate il colpaccio in entrata in casa Roma è stato l’ingaggio a zero di Paulo Dybala, dopo la scadenza contrattuale con la Juventus. Con la stessa modalità potrebbe accendersi la pista che porterebbe alla corte di José Mourinho il colombiano Juan Cuadrado, in scadenza il 30 giugno dai bianconeri. Juventus che a sua volta avrebbe messo gli occhi sul baby giallorosso, Filippo Missori, sempre per la corsia di destra. Ma il club bianconero è stato segnalato, anche in questa sessione di mercato, sul possibile assalto all’ex Roma, Nicolò Zaniolo. In caso di cessione da parte dei giallorossi del Galatasaray è importante ricordare come scatterebbe una clausola economica in favore della Roma.

Calciomercato, la Juventus più lontana da Zaniolo: priorità piazzare gli esuberi

Le manovre bianconere potrebbero dunque sorridere alle casse del club giallorosso. Ma, secondo quanto riportato dal giornalista Franco Leonetti, la Juventus non avrebbe come priorità di mercato il colpo Zaniolo. Il cronista, che segue da vicino le vicende del club bianconero, ha così parlato delle manovre juventine in diretta sulla TV PLAY a calciomercato.it .

Franco Leonetti allontana l’ex Roma dal possibile approdo alla Juve: “Ad oggi a me non risulta essere così vicino Zaniolo alla Juve. Anche perché il Galatasaray chiede almeno 25 milioni per il cartellino.” Valutazione che vedrebbe 2 milioni di euro finire nelle casse della Roma, ma ecco quali sarebbero le priorità di mercato dei bianconeri: “La Juventus in questo momento sta operando per cercare di incassare soldi, lavora sulle uscite, sui quattro esuberi stranieri.” Si raffredda nuovamente la pista che porterebbe Zaniolo alla Juve, Pinto resta in attesa del possibile incasso in caso d’addio ai giallorossi di Istanbul.