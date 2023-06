Calciomercato Roma, Mourinho beffa la Juve: ha già detto sì

Calciomercato Roma, José Mourinho brucia la Juventus con il contatto in anticipo. Il calciatore ha già detto sì ai giallorossi, anche Dybala in campo per il ritorno in Serie A

Prende forma la Roma del futuro, la squadra giallorossa sta mutando pelle in vista della terza stagione a guida José Mourinho. Tiago Pinto ha bruciato le tappe ed anticipato l’ampia concorrenza, mettendo a segno già due colpi in entrata. Il portoghese si è assicurato Houssem Aouar a centrocampo e tra pochi giorni si attende l’ufficialità del colpo Evan Ndicka in difesa. In vista della sessione di calciomercato estivo è aperta anche la caccia al bomber per la squadra giallorossa.

Il brutto infortunio in cui è incappato Tammy Abraham ha letteralmente sconvolto gli equilibri di mercato in casa Roma. Il centravanti inglese, reduce da una stagione decisamente più negativa rispetto a quella d’esordio, era uno dei primi candidati all’addio. Lo stop dell’attaccante inglese rappresenta una vera e propria tegola con cui fare i conti per Tiago Pinto, che non solo vede sfumare la possibile cessione ma che dovrà anche trovare un nuovo rinforzo offensivo per José Mourinho. La caccia al bomber è aperta per la coppia portoghese, nelle scorse ore la pista più calda è quella che punta al ritorno a Trigoria di Gianluca Scamacca dal West Ham. Ma non è l’unica pista accesa per il futuro dell’attacco giallorosso.

Calciomercato Roma, Mourinho anticipa la Juventus: c’è il sì di Morata ai giallorossi

Oltre alla pista Scamacca, con il centravanti che già avrebbe dato il suo assenso al ritorno a Roma, resta in piedi la suggestione Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, ieri in campo contro l’Italia di Mancini, avrebbe già detto sì a José Mourinho, anche grazie al fattore Paulo Dybala. L’argentino è molto amico dell’attaccante dell’Atletico Madrid, sulle cui tracce resta però vigile la Juventus,

Secondo quanto scrive il giornalista Francesco Balzani lo spagnolo ha accettato la proposta della Roma. L’ex Juventus ha firmato un rinnovo contrattuale con l’Atletico Madrid con una clausola da uscita da 10 milioni di euro. Prezzo abbordabile per la Serie A, resta da sciogliere il nodo ingaggio ma l’attaccante potrebbe decidere anche di ridursi lo stipendio. Spente le sirene arabe, restare in Europa è una priorità per lo spagnolo e Mourinho si è già mosso per il sì.